تلاش دلال‌ها برای تحمیل بازیکن به قلعه‌نویی/ جهانبخش مسیر ملی‌پوش شدن بازیکن دو ملیتی؟

صحبت از حضور یک بازیکن دو ملیتی در اردوی پیش‌روی تیم ملی به میان آمده که دلال‌ها تلاش دارند او را با پیراهن ایران، به جام جهانی ۲۰۲۶ بفرستند.
تلاش دلال‌ها برای تحمیل بازیکن به قلعه‌نویی/ جهانبخش مسیر ملی‌پوش شدن بازیکن دو ملیتی؟

«خدا را شکر بازیکن دلالی و جادوگری دیگر در این تیم ملی نیست!» این بخش مهمی از صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در آخرین دفاعیه تلویزیونی‌اش بوده و او به نوعی خواست ضمن دفاع از عملکردش در تیم ملی، حرف و حدیث‌هایی را که در خصوص دعوت برخی بازیکنان مطرح می‌شود، کنار بزند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که امیر قلعه‌نویی بسیاری از بازیکنان ایرانی و با سابقه از جمله مهدی ترابی و احمد نوراللهی را پشت درهای تیم ملی نگه داشته و می‌گوید اولویت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با بازیکنانی است که در سفرهای طولانی و بازی‌های انتخابی جام جهانی همراه تیم بودند، از گوشه و کنار و قلعه دلال‌ها نام بازیکنی دو ملیتی برای حضور در تیم ملی به میان آمده؛ «دنیس اکرت آیسنا» بازیکنی با ملیت آلمانی-اسپانیایی که به گفته خودش پدر بزرگی ایرانی و پدری ایرانی-آلمانی دارد.

دنیس اکرت ۲۹ ساله بدون هیچ سابقه ملی که نشان دهد او ارزش حضور در تیم ملی ایران را دارد، در شرایطی به عنوان گزینه مدنظر دپارتمان تیم ملی مطرح شده است که در پست مهاجم بازی می‌کند، اما حتی تعداد گل‌هایش در هر فصل [در سه فصل متوالی اخیر] به ۱۰ گل هم نرسیده؛ حالا مطرح شدن یک باره نامش، حسابی بودار است. اکرت که این فصل در تیم استاندارد لیژ بلژیک حضور دارد، از شروع فصل در ۱۳ بازی ۲ گل برای تیمش به ثمر رسانده و ۲۶ بازی ۷ گل، ۲۳ بازی ۷ گل و ۸ بازی ۲ گل هم آمار او در سه فصل اخیر بوده است.

مطرح شدن نام این بازیکن ۲۹ ساله در حالی بوده که تیم ملی در پست مهاجم جدای از مسائل باندبازی برخی از بازیکنان نفراتی چون مهدی طارمی، سردار آزمون، محمد محبی، مهدی قایدی و امیرحسین حسین‌زاده را دارد و بازیکنانی چون علی علیپور، اللهیار صیادمنش و شهریار مغانلو هم مدعی حضور در تیم ملی هستند و نفراتی چون مهدی هاشم‌نژاد و کسری طاهری هم به عنوان بازیکنان جوان و آینده‌دار پشت خط لیست تیم ملی به شمار می‌روند. این نفرات جدا از وینگرهایی هستند که در تیم ملی حضور دارند و در اصل ضعف تیم ملی در این منطقه نیست و اگر قرار به اضافه شدن بازیکنی دو ملیتی به تیم ملی باشد که با کیفیت آن در فوتبال ایران یافت نمی‌شود، بازیکنی در خط دفاعی باید به تیم ملی اضافه شود.

تلاش دلال‌ها برای تحمیل بازیکن به قلعه‌نویی/ جهانبخش مسیر ملی‌پوش شدن بازیکن دو ملیتی؟

حالا در چنین شرایطی و با چنین ترافیکی در یک سوم هجومی تیم ملی، صحبت از حضور یک بازیکن دو ملیتی در اردوی پیش‌روی تیم ملی به میان آمده که دلال‌ها تلاش دارند او را با پیراهن ایران، به جام جهانی ۲۰۲۶ بفرستند. انگار که دلال‌ها مسیر رسیدن «دنیس اکرت آیسنا» به تیم ملی ایران را هم گوشزد کرده‌اند که او پس از بازی تیمش مقابل دندر در جام حذفی فوتبال بلژیک، نزد علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی رفته و با او عکسی هم با یادگار گرفته است. جهانبخشی که حتی دعوت خودش به تیم ملی در دو سال اخیر به دلیل نداشتن تیم باشگاهی در مقاطع طولانی، مورد نقد بوده و اخیراً پس از ماه‌ها بدون تیم بودن در سال جام جهانی به دندر، تیم قعرنشین لیگ بلژیک پیوسته است.

حالا این اتفاقات و تلاش‌ها برای ملی‌پوش کردن بازیکن که تنها یک بازی در رده زیر ۱۷ سال آلمان دارد، در حالی است که شاید برخی دلال‌ها بخواهند او را بازیکنی در سطح فریدون زندی، اشکان دژاگه، رضا قوچان‌نژاد و سامان قدوس بدانند؛ در حالی که زندی عضو تیم زیر ۲۳ سال آلمان بود، اشکان دژاگه با زیر ۲۳ ساله‌های آلمان قهرمانی اروپا را تجربه کرد، قوچان‌نژاد در تمامی رده‌های سنی ملی هلند عضویت داشت و سامان قدوس هم پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عضو تیم ملی سوئد شد و در یک دو راهی حضور در تیم ملی ایران را انتخاب کرد و به تیم ملی پیوست. دنیس اکرت که حالا پس از گرفتن یک عکس سلفی با علیرضا جهانبخش می‌خواهد حضور در جام جهانی را تجربه کند، آزمون بزرگی برای سنجیدن حرف تا عمل امیر قلعه‌نویی خواهد بود.

تلاش دلال‌ها برای تحمیل بازیکن به قلعه‌نویی/ جهانبخش مسیر ملی‌پوش شدن بازیکن دو ملیتی؟

«خدا را شکر بازیکن دلالی و جادوگری دیگر در این تیم ملی نیست!» این بخش مهمی از صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در آخرین دفاعیه تلویزیونی‌اش بوده؛ آیا سرمربی تیم ملی با چنین دفاعیه‌ای حاضر است بازیکن تحمیلی دلال‌هایی که پشت سرش در حال تلاش هستند تا مهاجم استاندارد لیژ را به تیم ملی وارد کنند، به اردو فرا بخواند؟ آیا قلعه‌نویی برخلاف وعده‌اش که در توجیه عدم دعوت از نوراللهی و ترابی، اعلام کرد اولویت با بازیکنانی است که در مسیرهای طولانی و انتخابی جام جهانی همراه تیم ملی بودند، تن به دعوت از بازیکنی خواهد داد که فرسنگ‌ها با معیارهای ملی‌پوش شدن فاصله دارد؟ البته اگر مسیر حضور این بازیکن ۲۹ ساله در تیم ملی گرفتن عکس با جهانبخش باشد، احتمالاً او میانبر بزرگی زده؛ جهانبخشی که همراه با مهدی طارمی از عوامل کودتا علیه دراگان اسکوچیچ پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بودند و سرمربی فعلی تیم ملی هم حساب ویژه‌ای از آنها می‌برد که حتی به خود اجازه می‌دهند پنالتی‌زن تیم ملی را پس از چیدمان قلعه‌نویی تغییر دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
گزارش خطا
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
حقشه نوش جون دلال کی بخوره بهتره قلعه
رییس مافیا کیه؟
رییس مافیا کیه؟
