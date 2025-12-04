به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ مسعود پزشکیان امروز_ پنجشنبه سیزدهم آذر_ در پانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام و پرهیز از اختلاف و تفرقه اظهار کرد: اگر دست به دست هم دهیم میتوانیم با همکاری و مشارکت جمعی بر مشکلات و بحرانها غلبه کنیم، اما اگر با هم دعوا کنیم و برای هم مشکل درست کنیم، مشکلی حل نخواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه ایثار، فداکاری و گذشت در جامعه و همچنین افزایش وحدت و مشارکت جمعی افزود: اگر مثل زمان جنگ تحمیلی همه مردم در صحنه باشند میتوانیم با کمک هم بر مشکلات غلبه کنیم، اما در صورت وجود اختلافات داخلی و اقدامات تفرقهافکنانه، دشمن هم سو استفاده خواهد کرد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران برای حل مشکلات استانها گفت: استانداران از اختیارات کافی و ویژه برخوردار هستند و میتوانند با کمک و مشارکت مردم، نخبگان، متخصصین و فرهیختگان استان، توسعه و پیشرفت را برای منطقه خود رقم بزنند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه تا وقتی نگاه ما به بیرون و حمایتهای خارجی باشد نمیتوانیم کاری انجام دهیم و مشکلی حل نخواهد شد، گفت: باید با فراهم کردن بسترها و رفع موانع در داخل با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای جوانان و متخصصان کشور، مشکلات را حل کنیم و با کنار گذاشتن اختلافات و درگیریهای جناحی و گروهی، برای توسعه و پیشرفت کشور دست به دست هم دهیم، در این مسیر هر کسی توان کمک دارد باید وارد میدان شود ما هم استقبال میکنیم. دولت هم کمک خواهد کرد و هیچ دخالتی در کار شما نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه من هیچوقت وعده دروغ نداده و نخواهم داد و حرفی نمیزنم که نتوانم به آن عمل کنم، گفت امروز بیش از هفت میلیون میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور داریم که کلنگ زنی شده و تکمیل نشده است، پروژهای که باید یکساله تکمیل میشد، ۲۰ سال به طول انجامیده است و این اصلاً درست نیست. باید همه توان و منابع موجود خود را صرف تکمیل این پروژهها کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما خلف وعده نخواهیم کرد و هرچه متعهد شویم به آن عمل میکنیم، گفت: امکان ندارد پروژه جدیدی در استانهای کشور تعریف کنیم که شدنی نیست، ما به تعهدی که میدهیم پایبند هستیم، بدترین چیز این است که پیمان ببندیم و به آن عمل نکنیم.
پزشکیان درباره اختصاص بودجه به استانها برای توسعه متوازن کشور گفت: تلاش ما این است که سهم استانها از بودجه کشور عادلانه اختصاص پیدا کند و با نظارت دقیق استانداران در بخشهای لازم هزینه شود.
وی با بیان اینکه در دولت بودجه سال آینده را تنها با دو درصد رشد بستهایم، گفت: عامل تورم خود دولت و بانکها هستند و چاپ پول موجب ایجاد تورم میشود که در نهایت ضرر این تورم در جیب مردم خود را نشان خواهد داد.
رئیسجمهور با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مربوط به ناترازی انرژی در کشور بخاطر مصرف بالا و بدمصرفی است، گفت: این مشکل با صرفهجویی و مصرف بهینه حل میشود و با ۱۰ درصد صرفهجویی میتوانیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه ذخیره کنیم.