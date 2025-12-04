استان المهره دومین استان بزرگ یمن از نظر مساحت است و با داشتن دو گذرگاه مرزی صیرفت و شحن با عمان و نیز طولانی‌ترین خط ساحلی یمن به‌طول حدود ۵۶۰ کیلومتر، اهمیت راهبردی ویژه‌ای دارد. در این ساحل، بندر مهم نشطون نیز قرار دارد.

استان المهره یمن به کنترل نیرو‌های وابسته به امارات درآمد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روزنامه العربی الجدید گزارش داد که شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات بامداد امروز استان المهره را که در مرز شرقی یمن با عمان قرار دارد، بدون درگیری و پس از توافق با فرماندهان نظامی محلی به کنترل خود درآوردند.

این نیرو‌ها اعلام کردند که مسئولیت حفاظت از کاخ حکومتی در شهر الغیضه، مرکز استان، همچنین بندر نشطون، فرماندهی محور الغیضه، لشکر ۱۳۷ پیاده و تمامی پایگاه‌ها و ایست‌های امنیتی را تحویل گرفته‌اند.

منابع محلی به العربی الجدید گفتند که این تحول پس از توافق با محور الغیضه به فرماندهی سرتیپ محسن علی مرصع و فرمانده پلیس نظامی استان انجام شده است. بر اساس توافق، تمام ایست‌های نظامی شامل دمخ، نشطون، الغیضه و الغیضه شرقی به نیرو‌های پلیس نظامی تحت فرماندهی مرصع واگذار شده و سربازان غیربومی از پادگان‌ها خارج شده‌اند.

به گفته همین منابع، محور الغیضه دستور داده است نیرو‌های شورای انتقالی که از حضرموت وارد شده‌اند، با هیچ مانعی روبه‌رو نشوند.

المهره دومین استان بزرگ یمن

در تحولی هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به شورای انتقالی گزارش دادند که لشکر ۱۱ گارد مرزی در پادگان رماه در صحرای حضرموت به نیرو‌های این شورا پیوسته و نیرو‌های انتقالی بامداد پنج‌شنبه کنترل لشکر ۲۳ زرهی را نیز در منطقه العبر در وادی حضرموت به‌دست گرفته‌اند.

این رخداد‌ها تنها چند ساعت پس از اعلام رسیدن به توافق آرام‌سازی تنش در حضرموت صورت گرفت؛ توافقی که میان مقام‌های محلی استان و «ائتلا قبایل حضرموت» به رهبری عمرو بن حبریش و با میانجی‌گری گروهی محلی و پشتیبانی عربستان حاصل شد تا تنش‌های نظامی نزدیک تأسیسات نفتی کاهش یابد.

پیش از این، یک هیات امنیتی سعودی به ریاست سرتیپ محمد عبید القحطانی وارد شهر المکلا، مرکز حضرموت، شده و با مقام‌های دولتی، فرماندهان نظامی و چهره‌های اجتماعی دیدار کرده بود.

القحطانی در این دیدار‌ها بر ضرورت جلوگیری از هرگونه درگیری در حضرموت تأکید کرده و گفته بود که «نبرد اصلی باید علیه جنبش انصارالله باشد».

شبه‌نظامیان موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات چهارشنبه نیز اعلام کرده بودند که پس از درگیری‌های محدود با نیرو‌های دولت مستعفی مورد حمایت عربستان، کنترل شهر راهبردی سیئون در وادی حضرموت یمن را به دست گرفته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها با قبایل محلی شود.