طلا و سکه و دلار و بیت‌کوین همیشه خدا گزینه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند اما شرایط برای بازدهی کوتاه مدت و چندماهه تفاوت دارد

دلار، سکه و طلا رکورد‌های جدیدی از خود به جا گذاشتند و بیت‌کوین در بازار رمرزارز‌ها بعد شش هفته آرایش صعودی گرفته است. باهمه این حرف‌ها برای کسی که دنبال نوسان‌گیری در بازه کوتاه‌مدت است، می‌تواند نگرانی‌های زیادی وجود داشته باشد.

به‌گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ افزایش قیمت دلار در این برهه پشتوانه مهم سیاسی ندارد و بافروکش کردن تقاضا مرسوم در این مقطع سال ممکن است ورق در بازار برگردد. توقف دلار و اقدامات این روز‌های بانک مرکزی می‌تواند برای چند روز یا چند هفته‌ای هم که شده نفس طلا و سکه را بگیرد. در بازار رمزارز‌ها هم نشانه قوی از بازگشت بیت‌کوین به‌چشم نمی‌خورد و سناریو‌های بدبینانه از احتمال سقوط به زیر مرز ۷۰ هزار دلار حکایت دارد.

ریسک خرید رمزارز‌ها چقدر است؟

بیت‌کوین اواسط مهر امسال از قله تاریخی پایین آمد. قیمت هر واحد بیت‌کوین آن زمان حدود ۱۲۵ هزار دلار بود که به پول ما معادل ۱۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شد.

بازار ارز دیجیتال که تحت‌تاثیر عوامل زیادی مثل بی‌رمق‌شدن صندوق‌های ETF بیت‌کوین از تب و تاب افتاد، در هفته‌های اخیر حتی از مرز ۹۰ هزار دلار پایین رفت. قیمت بیت‌کوین ۳۰ آبان یعنی حدود دو هفته قبل تا کانال ۸۲ هزار دلار عقب‌نشینی کرد که به معنی سقوط تا کمترین سطح از فروردین سال جاری است.

بیت‌کوین البته در یکی دو روز گذشته موفق به پس گرفتن سنگر ۹۰ هزار دلاری شده است، اما اصلا بعید نیست روند صعودی بازار موقتی باشد. به‌خصوص در وضعیتی که هر خبری مثل بالاوپایین شدن نرخ بهره می‌تواند در افت و خیز بیت‌کوین اثر داشته باشد. پیش‌بینی‌های بدبینانه حتی از احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر مرز ۷۰ هزار دلار حکایت دارد و ریزش بیت‌کوین، کل بازار رمزارز‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ریسک خرید سکه و طلا چقدر است؟

طلا و سکه در بالاترین محدوده تاریخی قرار دارند. هر گرم طلا ۱۸ عیار در هفت روز قبلی رکورد‌های جدیدی را جابه‌جا کرد و همزمان با معاملات روز چهارشنبه ۱۲ آذر از محدوده ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رد شد. اگر روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشته باشد، هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازه کوتاه‌مدت از ۱۲ میلیون و ۴۰۰ و ۱۲ میلیون و ۵۰۰ عبور می‌کند. به موازات طلا، سکه هم روی دور صعودی افتاده و روز چهارشنبه هر قطعه سکه امامی را تا بیش از ۱۲۷ میلیون معامله می‌کردند.

افزایش قیمت سکه و طلا با این حال ممکن است در بازه کوتاه مدت تحت‌تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار گیرد. برگزاری جلسه حراج سکه و پیش‌فروش سکه در نیمه آذر، حداقل بخشی از تقاضا بازار طلا را سمت مرکز مبادله می‌برد. همین اقدام پتانسیل کنترل قیمت‌ها را برای چند روزی دارد و می‌تواند سکته‌ای در روند صعودی طلا و سکه باشد. ریسک خرید طلا و سکه فعلا فقط برای بازه زمانی کوتاه‌مدت است وگرنه نمودار قیمت طلا و سکه نشان می‌دهد نتیجه خرید به قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت چه تفاوتی خواهد داشت.

ریسک خرید دلار چقدر است؟

افزایش قیمت دلار در آذر امسال نمی‌تواند پشتوانه سیاسی قوی داشته باشد. اگر اهل پیگیری اخبار باشید احتمالا متوجه هستید که سروشکل اخبار و سیگنال‌های سیاسی در هفته‌های اخیر فرق چندانی با سه هفته ابتدایی آبان ندارد. با این حال قیمت دلار در سه هفته ابتدایی آبان امسال بین دو محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار دلار محبوس بود و الان با دلار ۱۲۰ هزار تومانی طرف هستیم.

افزایش قیمت دلار در این مقطع بیشتر از اینکه به‌خاطر اخبار سیاسی باشد، به تقاضای مرسوم این برهه از سال ارتباط داده می‌شود. بحث سایر دلایل ریز و درست اقتصادی هم مطرح است، اما در مقطعی از سال قرار داریم که تقاضا برای خرید ارز بالاست و همین اتفاق شانس افزایش قیمت دلار را بالا می‌برد. فروکش کردن حجم تقاضا، اما می‌تواند دست‌کم برای چند هفته دلار را متوقف کند.