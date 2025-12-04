جنگ افزار
آمریکا شاهد 136 را علیه ایران مهندسی معکوس کرد!
چینیها و آمریکاییها همزمان از نسخه کپی پهپاد ایرانی شاهد 136 رونمایی کردند. چینیها با انتشار تصاویری آزمایش پهپاد انتحاری جدید چین با نام «لونگ ام-9» خبر دادند. لونگ ام-9 برای حملات عمقی، شناسایی طولانیمدت و مأموریتهای مشابه شاهد طراحی شده و با برد 1620 کیلومتر، حمل 50 کیلوگرم محموله و پرواز 8 تا 9 ساعته معرفی شده است. اما اقدام خطرناک از سوی آمریکا انجام شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) همزمان با رونمایی از کپی آمریکایی شاهد 136 از تشکیل یک نیروی ویژه برای بهکارگیری یگان تازه پهپادهای انتحاری ارتش این کشور در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام «حملهگر عقرب» ایجاد شده و ماموریت آن استفاده از پهپادهای کمهزینه و کارآمد در عملیات نظامی است. تصاویر هر دو پهپاد کپی را میبینید.
جنگ افزار پهپاد شاهد 136 ویدیو
