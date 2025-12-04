En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 85
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۹۲۵
کد خبر:۱۳۴۳۹۲۵
350 بازدید
جنگ افزار

آمریکا شاهد 136 را علیه ایران مهندسی معکوس کرد!

چینی‌ها و آمریکایی‌ها همزمان از نسخه کپی پهپاد ایرانی شاهد 136 رونمایی کردند. چینی‌ها با انتشار تصاویری آزمایش پهپاد انتحاری جدید چین با نام «لونگ ام-9» خبر دادند. لونگ ام-9 برای حملات عمقی، شناسایی طولانی‌مدت و مأموریت‌های مشابه شاهد طراحی شده و با برد 1620 کیلومتر، حمل 50 کیلوگرم محموله و پرواز 8 تا 9 ساعته معرفی شده است. اما اقدام خطرناک از سوی آمریکا انجام شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) همزمان با رونمایی از کپی آمریکایی شاهد 136 از تشکیل یک نیروی ویژه برای به‌کارگیری یگان تازه پهپادهای انتحاری ارتش این کشور در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام «حمله‌گر عقرب» ایجاد شده و ماموریت آن استفاده از پهپادهای کم‌هزینه و کارآمد در عملیات نظامی است. تصاویر هر دو پهپاد کپی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جنگ افزار پهپاد شاهد 136 ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر پهپاد انتحاری در نمایشگاه کتاب
صف جنگنده‌های ارتش ایران
استفاده وحشتناک چینی‌ها از کپی پهپاد شاهد 136
تصاویر خط تولید عظیم پهپاد ایرانی در روسیه!
مقایسه جالب پهپادهای ایران و آمریکا
مهم ترین پهپادهای ایران و قابلیت‌هایشان
سوال میلیون دلاری در اسرائیل: روسیه به ایران چه داده؟!
قدرت تخریب کپی روسی کپی روسی شاهد-136
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
در اتاق بازی جنگ سپاه چه می‌گذرد؟
کپی‌ چینی‌ پهپاد انتحاری ایران!
چهار لایه‌ پدافندی ناو شهید سلیمانی برای مقابله فعال
تست پهپاد چینی کپی شده از ایران!
لحظات نمایش سامانه رگباری پهپاد شاهد 136
تلاش سرباز اوکراینی برای سرنگونی پهپاد انتحاری
پهپاد انتحاری شاهد 136 در آسمان خوزستان
تست پهپاد انتحاری بی‌صدای ایران
خط تولید عظیم کپی پهپاد ایرانی در روسیه
تست انهدام ساختمان بتونی توسط پهپاد ایرانی
کپی روسی پهپاد ایرانی سالم در دست اوکراین!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟