پاسخ صریح مدیرعامل فولاد به شایعه داغ لیگ

مدیرعامل فولاد پیشنهاد فولاد به مدافع استقلال را تکذیب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی؛ در پی اخراج عارف آقاسی از تیم استقلال به دلیل مسائل انضباطی، شایعاتی مبنی بر پیوستن این مدافع به تیم سابق خود، فولاد خوزستان، مطرح شد. با این حال، حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه فولاد، این شایعات را تکذیب کرد.

گرشاسبی درباره شایعه پیشنهاد فولاد به عارف آقاسی گفت:

خیر، اصلاً چنین چیزی صحت ندارد. هنوز فصل تمام نشده و حرفه‌ای هم نیست که ما بخواهیم در سیستم فکری باشگاه دیگری دخالت کنیم یا تمرکز بازیکن را بر هم بزنیم. ما مدل کاری‌مان این نیست و این موضوع را بار‌ها تأکید کرده‌ایم.

مدیرعامل فولاد همچنین درباره برنامه‌های نقل و انتقالاتی این تیم برای نیم‌فصل، با تأکید بر احترام به روال حرفه‌ای کار، باظهار داشت:

چند جلسه هم با آقای گل‌محمدی داشته‌ایم و قرار شد پس از پایان نیم‌فصل، بلافاصله لیست پیشنهادی کادرفنی را در اختیار ما قرار دهد تا طبق نیاز‌های تیم اقدام کنیم. البته می‌دانیم تقویت تیم در نیم‌فصل سخت است، چون تقریباً همه بازیکنان خوب قرارداد دارند. با این حال تلاش‌مان را می‌کنیم که پس از دریافت لیست، تیم را در پست‌های مورد نیاز تقویت کنیم.

