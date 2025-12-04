میلی صفحه خبر لوگو بالا
باهنر: مهریه تنها پشتوانه قانونی بسیاری از زنان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه «مهریه» مجلس، گفت: بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، این مصوبه ناکافی و ناقص است.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۱۹
| |
462 بازدید
|
۱۱
باهنر: مهریه تنها پشتوانه قانونی بسیاری از زنان است

به گزارش تابناک؛ محمدرضا باهنر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مصوبه مهریه با نیت حبس‌زدایی و حفظ خانواده تصویب شد، اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است.

مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی دربرابر نابرابری‌هاست. نگرانی و گلایهٔ آنها را درک می‌کنم. این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند.»

طبق طرح تصویب‌شده نمایندگان مجلس هرگاه مهریه تا ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادلش باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، پرداخت بخش مازاد فقط براساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد.

این مصوبه برای قانونی‌شدن نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
5
3
پاسخ
احسنت.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
5
پاسخ
اگر مهریه پشتوانه زن است پس چرا زن‌ها می‌گویند مهرم حلال جانم آزاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
2
پاسخ
حق طلاق برابر و بعد از 10 سال زندگی مشترک به شرط شاغل نبودن خانم تنصیف اموال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
4
5
پاسخ
همین مهریه های کلان عامل طلاق شده
الان که بحث یبرابر زن و مرد است مهری معنا انداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
مرد دو برابر زن ارث میبره
برابری وجود نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
5
8
پاسخ
جالبه که دختران ایرانی، هم حق و حقوق اسلامی مثل نفقه و مهریه و .... میخوان، هم حقوق غربی میخوان مثل آزادی حجاب و خروج از خانه بدون اجازه همسر و بعضا حق طلاق و حق مسکن و از طرف دیگه محدودیتهایی مثل سربازی رو هم نمیخوان و آزادی های اجتماعی مثل حق برابر در داشتن شغل ( اونم نه قسمتهای سخت و طاقت فرسا، بلکه قسمتهای اداری و دفتری) و تحصیل در همه رشته های دانشگاهی و ... رو میخوان و در عین حال، مسئولیت پذیری دختران غربی مثل تساوی در هزینه کردهای زندگی رو نمیخوان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
البته خدای ناکرده قصد توهین ندارم ولی هیچکس نباید در این موارد دخالت کند و مداخلات باید ارشادی باشد طرفین باید مراقب باشند کاری نکنند که گرفتار شوند . مثل اجاره خانه که دخالت‌های دولت کار را خرابتر می کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
در هیچ صورتی زن نگیرید اگه زن میگیرید بیشتر از 2 3 تا سکه مهر نکنید گرفتار میشید شدیدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
مهریه یعنی هزینه خرید زوجه. واقعا بی معنی هست . یا همون اول کار اگر طرف چیزی داشت به نام همسر کنه . یا شریک مال بشن از زمان عقد به بعد . یعنی چی زن جوونیشو گذاشته مرد بچه هاتو بزرگ کرده؟. مگه مرد نذاشته مگه مرد زحمت نکشیده . مگه بچه متل مرده فقط؟ مگه پا به پای هم‌نبودن ؟ اگه جامعه نابرابر هست پس اذعان کنید که ایران‌جامعه نرد سالاره و قوانین برالری زن با نرد رو پیاده کنید . اونم نه با اهرم‌فشاری به نام مهریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
پشتوانه هم باید حساب کتاب و منطق داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
مگر زن ومرد فرق دارند؟ پس چرا مرد باید هزینه کنه برای ازدواجی که الان به کمترین رسیده
