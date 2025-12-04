باهنر: مهریه تنها پشتوانه قانونی بسیاری از زنان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه «مهریه» مجلس، گفت: بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، این مصوبه ناکافی و ناقص است.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا باهنر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مصوبه مهریه با نیت حبس‌زدایی و حفظ خانواده تصویب شد، اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است.

مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی دربرابر نابرابری‌هاست. نگرانی و گلایهٔ آنها را درک می‌کنم. این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند.»

طبق طرح تصویب‌شده نمایندگان مجلس هرگاه مهریه تا ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادلش باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، پرداخت بخش مازاد فقط براساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد.

این مصوبه برای قانونی‌شدن نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.