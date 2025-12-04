میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو با تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه داد، اما شدت رکود حاکم بر معاملات مانع از تعمیم رشد قیمت به همه مدل‌ها شد.

افت توان خرید مصرف‌کنندگان، تعلیق بخش بزرگی از تقاضا و کاهش حجم معاملات، باعث شده است بخشی از خودرو‌ها به‌رغم شرایط افزایشی بازار، بدون تغییر قیمت باقی بمانند. این وضعیت نشان می‌دهد بازار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری با رکود تورمی مواجه است.

از سوی دیگر، کاهش ۱۰ درصدی تولید خودرو در سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی ۸ ماهه سال جاری، همزمان با عرضه ناپایدار خودرو‌های وارداتی، زنگ هشدار را برای تشدید اختلال در تراز عرضه و تقاضا به صدا درآورده است.

قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های داخلی

تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ریزش بهای ۲۶ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان معامله شود.

سهند S که در روز‌های گذشته نوسان قابل‌توجهی را تجربه نکرده بود، در روز جاری ۳۰ میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی ۷۸۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، اطلس G افت بهای ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی ۸۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

هایما S۵ پرو بیشترین تغییرات قیمتی میان خودرو‌های مونتاژی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی ۹۵ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۲ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، چانگان CS۳۵ افزایش قیمت ۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا نرخ ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ رشد ۸۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

لاماری ایما افزایش بهای ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله ۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L۷ افت بهای ۲۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان سقوط کرد.

فونیکس FX نسبت به روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، X۳۳ کراس (اتوماتیک) کاهش قیمت ۱۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

تویوتا، هوندا، شورلت، ساب، بنز، فولکس، ولوو و..... مجموعا خودروسازهای معروف خارجی هستند که اسم هیچکدامشان در لیست شما نیست!
بهتر است که به جای "قیمت خودرو های خارجی" بنویسید "قیمت خودروهای چینی" در بازار ایران!
tabnak.ir/005dbx