هفتۀ آینده، هفتۀ پربارشی خواهد بود

یکشنبۀ هفتۀ آینده سامانۀ نسبتا قوی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود.
هفتۀ آینده، هفتۀ پربارشی خواهد بود

به گزارش تابناک؛ سامانۀ بارشی که از روز دوشنبه وارد کشور شده تا جمعه فعال است. یکشنبۀ هفتۀ آینده سامانۀ نسبتا قوی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود.

پربارشی سامانه بارشی شمال غرب
