هفتۀ آینده، هفتۀ پربارشی خواهد بود

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u06c0 \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a. \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u06c0 \u0647\u0641\u062a\u06c0 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u06c0 \u0646\u0633\u0628\u062a\u0627 \u0642\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644\u200c\u063a\u0631\u0628 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.