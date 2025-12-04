نتانیاهو در پی انتصاب رئیس جدید موساد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شبکه رادیو و تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی (کان) در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، پیش بینی می‌شود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر طی چند روز آینده تصمیم نهایی خود را در رابطه با هویت رئیس جدید موساد بگیرد.

منابع آگاه امنیتی و شخصیت‌هایی که سابقه حضور در نهاد‌های امنیتی اسرائیل را دارند به این رسانه عبری زبان خبر دادند که در حال حاضر نام دو نفر به عنوان کاندیدا‌های اصلی تصدی این مقام مطرح می‌شود.

یکی از آنها ژنرال رومن گوفمن منشی نظامی نتانیاهو است در حالی که یکی از مسئولین عالی رتبه موساد که از او با حرف (الف) نام برده می‌شود و فرمانده یکی از واحد‌های این سازمان است، به عنوان نام دوم منطرح شده است.

دوره ریاست پنج ساله دیوید برنیاع بر موساد در ماه ژوئن آینده به پایان می‌رسد از اینرو نتانیاهو طی چند هفته اخیر رایزنی‌هایی را در این رابطه انجام و حتی در برخی از انتصاب‌های داخلی موساد هم مستقیما ورود کرده است تا شرایط را برای دوره پسا برنیاع آماده کند.

منابع آگاه به جزئیات این تلاش‌ها به شبکه تلویزیونی کان خبر دادند، نخست وزیر بیشتر مایل است که (الف) به عنوان جانشین رئیس موساد در دوره پیش رو منصوب شود تا به تدریج خود را برای جانشینی برنیاع در زمان پایان دوره ریاست آماده کند.

(الف) یکی از شخصیت‌های بارز موساد محسوب شده، اما تا به حال سابقه نایب رئیسی یا ریاست هیچ یک از واحد‌های محوری موساد را به عهده نداشته و همین امر باعث اعتراضات و انتقاداتی در ساختار امنیتی شده است.

مسئولین سابق نهاد‌های امنیتی اسرائیل این اقدام را بیانگر این مسئله دانستند که نتانیاهو می‌خواهد قبضه خود را بر موساد مستحکم کرده و سناریوی انتصاب دیوید زینی در ریاست شاباک را در اینجا هم تکرار نماید.

در حال حاضر مسئولین موساد نسبت به اعمال نظر مستقیم بنیامین نتانیاهو در انتصاب‌های صورت گرفته در پست‌های حساس این سازمان ابراز ناراحتی و ناخرسندی می‌کنند و این اقدامات را با اهداف سیاسی تفسیر می‌کنند.