میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو در پی انتصاب رئیس جدید موساد

نتانیاهو خود را برای اعلام نام رئیس جدید موساد آماده می‌کند در حالی که همچنان دو نامزد بیشترین شانس را در میان انتقاد محافل امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل برای این پست در اختیار دارند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۰۴
| |
396 بازدید
نتانیاهو در پی انتصاب رئیس جدید موساد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شبکه رادیو و تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی (کان) در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، پیش بینی می‌شود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر طی چند روز آینده تصمیم نهایی خود را در رابطه با هویت رئیس جدید موساد بگیرد.

منابع آگاه امنیتی و شخصیت‌هایی که سابقه حضور در نهاد‌های امنیتی اسرائیل را دارند به این رسانه عبری زبان خبر دادند که در حال حاضر نام دو نفر به عنوان کاندیدا‌های اصلی تصدی این مقام مطرح می‌شود.

یکی از آنها ژنرال رومن گوفمن منشی نظامی نتانیاهو است در حالی که یکی از مسئولین عالی رتبه موساد که از او با حرف (الف) نام برده می‌شود و فرمانده یکی از واحد‌های این سازمان است، به عنوان نام دوم منطرح شده است.

دوره ریاست پنج ساله دیوید برنیاع بر موساد در ماه ژوئن آینده به پایان می‌رسد از اینرو نتانیاهو طی چند هفته اخیر رایزنی‌هایی را در این رابطه انجام و حتی در برخی از انتصاب‌های داخلی موساد هم مستقیما ورود کرده است تا شرایط را برای دوره پسا برنیاع آماده کند.

منابع آگاه به جزئیات این تلاش‌ها به شبکه تلویزیونی کان خبر دادند، نخست وزیر بیشتر مایل است که (الف) به عنوان جانشین رئیس موساد در دوره پیش رو منصوب شود تا به تدریج خود را برای جانشینی برنیاع در زمان پایان دوره ریاست آماده کند.

(الف) یکی از شخصیت‌های بارز موساد محسوب شده، اما تا به حال سابقه نایب رئیسی یا ریاست هیچ یک از واحد‌های محوری موساد را به عهده نداشته و همین امر باعث اعتراضات و انتقاداتی در ساختار امنیتی شده است.

مسئولین سابق نهاد‌های امنیتی اسرائیل این اقدام را بیانگر این مسئله دانستند که نتانیاهو می‌خواهد قبضه خود را بر موساد مستحکم کرده و سناریوی انتصاب دیوید زینی در ریاست شاباک را در اینجا هم تکرار نماید.

در حال حاضر مسئولین موساد نسبت به اعمال نظر مستقیم بنیامین نتانیاهو در انتصاب‌های صورت گرفته در پست‌های حساس این سازمان ابراز ناراحتی و ناخرسندی می‌کنند و این اقدامات را با اهداف سیاسی تفسیر می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنیامین نتانیاهو رئیس جدید موساد کان موساد ژنرال رومن گوفمن
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجری مشهور آمریکایی: اگر علیه اسرائیل حرف بزنم، کشته می‌شوم!
ماجرای هک دوربین‌های تهران توسط موساد
روایت حسن روحانی از ترور یک مقام با وجود اطلاع!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۰ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۰۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۱ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dbs
tabnak.ir/005dbs