قتل هولناک کودک ۵ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران، سرهنگ «حسینعلی سنچولی» فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: «در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر قتل یک کودک 5 ساله به وسیله ضربات چوب و چماق در یکی از محلات زابل، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس این فرماندهی قرار گرفت.»

وی افزود: «مأموران پلیس آگاهی با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده، قاتل را شناسایی کردند و موفق شدند وی را در کمتر از 3 ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند. متهم در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف و انگیزه خود از وقوع این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.»