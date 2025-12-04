دربی پایتخت که یک بازی ویژه در جغرافیای فوتبال ایران به‌حساب می‌آید و رکورد ۱۲۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه را هم ثبت کرده، حالا با عددی کوچک و کنایه‌آمیز برگزار خواهد شد. این تردستی ماهرانه را باید حاصل تلاش و درایت مدیران توانمند فعلی و سابق فوتبال ایران دانست که متبحرترین شعبده‌بازها هم از انجام آن ناتوان بودند!

تنها ۸۶۰۰ تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه اراک را خواهند داشت. از این تعداد، ۱۶۰۰ بلیت به زنان اختصاص یافته و در واقع هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم خواهد داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، احتمالاً آنهایی که حالا در دهه چهارم یا حتی سوم زندگی‌شان قرار دارند، خیلی خوب می‌توانند تفاوت را حس کنند؛ افرادی که سن و سال بیشتری دارند که دیگر جای خود! تفاوت میان شرایط فعلی و آنچه در دهه‌های قبل در روزهای منتهی به دیدار دربی پایتخت وجود داشت. مهم‌ترین و حساس‌ترین بازی باشگاهی فوتبال ایران که نظر میلیون‌ها نفر را به خود جلب می‌کرد. از چند روز قبل بازار کری‌خوانی و پیش‌بینی داغ می‌شد. رسانه‌های ورزشی هم به تأسی از جو موجود در جامعه، سعی می‌کردند سنگ تمام بگذارند و در رقابت با هم، مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد و جذابی منتشر می‌شد.

حالا چه؟ تردیدی وجود ندارد که این دیدار سنتی میان دو قطب فوتبال ایران از رونق افتاده؛ هر چند همچنان صاحب جایگاه خاصی است، اما نسبت به گذشته‌های نسبتاً دور، اوضاع خیلی فرق کرده. برای این اتفاق، دلایل و مسائل زیاد و مهمی وجود دارد که مشکلات اجتماعی و اقتصادی جزو آنهاست.

در سال‌های اخیر عوامل ریز و درشت زیادی وجود داشته که دربی را از یک دیدار خاص و ویژه به یک بازی معمولی تبدیل کند. از همه مواردی که آرام و بی‌سروصدا به جان این دیدار افتاد و به جایگاه و اعتبار آن لطمه زد، کافی است فقط همین یک مورد مشکلات زیرساختی و نبود ورزشگاه مناسب را در نظر بگیریم. حالا اراک برای دومین‌بار میزبانی دربی پایتخت را برعهده خواهد داشت. بدین ترتیب ورزشگاه شهر اراک، پس از تهران، به تنها ورزشگاهی تبدیل می‌شود که بیش از یک بار میزبان دربی تهران بوده؛ رکوردی که پیش از این تنها در اختیار دو ورزشگاه پایتخت، یعنی آزادی و امجدیه، قرار داشت. به جز این دو ورزشگاه، تنها سه شهر خارج از تهران تجربه میزبانی دربی را داشته‌اند: اراک، تبریز و بندرعباس؛ آن هم هرکدام فقط یک بار. اما با برگزاری دیدار فردا، اراک نخستین شهری خارج از پایتخت خواهد بود که برای دومین‌بار میزبان این مسابقه بزرگ می‌شود.

و اما نکته مهم‌تر؛ دیداری که با ۸۰،۹۰ هزار هوادار را به ورزشگاه آزادی می‌کشاند و معمولا چند هزار نفری هم پشت در می‌ماندند و راهی به داخل ورزشگاه پیدا نمی‌کردند، حالا قرار است با چیزی حدود یک‌دهم تماشاگر برگزار شود. پس از برگزاری نشست کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی با حضور مسئول سازمان لیگ، جزئیاتی از برگزاری دیدار فردا پرسپولیس و استقلال اعلام شد که براساس آن تنها ۸۶۰۰ تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند داشت. از این تعداد، ۱۶۰۰ بلیت به زنان اختصاص یافته و در واقع هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم خواهد داشت.

۷۰۰۰ بلیت باقی‌مانده برای آقایان در نظر گرفته شده که سهم هر تیم ۳۵۰۰ نفر است. همین موضوع یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دربی ۱۰۶ با دربی ۱۰۴ است که در اراک برگزار شد. در بازی رفت فصل گذشته دو تیم در اراک، به هواداران زن مجوز حضور در ورزشگاه داده نشد اما خوشبختانه امسال، تعداد کمی از همان اندک گنجایش ورزشگاه، سهم زنان شد.

دیداری که همیشه علاوه بر حساسیت‌های جدولی و رقابت دو تیم، یک رویداد ویژه در جغرافیای فوتبال ایران به‌حساب می‌آید و رکورد ۱۲۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه را هم ثبت کرده، حالا با عددی کوچک و کنایه‌آمیز برگزار خواهد شد. این تردستی ماهرانه را باید حاصل تلاش و درایت مدیران توانمند فعلی و سابق فوتبال ایران دانست که متبحرترین شعبده‌بازها هم از انجام آن ناتوان بودند. حالا دربی بزرگ پایتخت آنقدر کوچک شده که می‌تواند جزو پرسش‌های مسابقه ۲۰ سوالی باشد و از همان پرسش «تو جیب جا میشه»، به پاسخ نزدیک‌ شد!