میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تردستی ماهرانه؛ دربی پایتخت در جیب جا‌ می‌شود/ استقلال - پرسپولیس، پر زرق و برقِ از رونق افتاده!

دربی پایتخت که یک بازی ویژه در جغرافیای فوتبال ایران به‌حساب می‌آید و رکورد ۱۲۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه را هم ثبت کرده، حالا با عددی کوچک و کنایه‌آمیز برگزار خواهد شد. این تردستی ماهرانه را باید حاصل تلاش و درایت مدیران توانمند فعلی و سابق فوتبال ایران دانست که متبحرترین شعبده‌بازها هم از انجام آن ناتوان بودند!
کد خبر: ۱۳۴۳۸۸۸
| |
940 بازدید

تردستی ماهرانه؛ دربی پایتخت در جیب جا‌ می‌شود/ استقلال - پرسپولیس، پر زرق و برقِ از رونق افتاده!

تنها ۸۶۰۰ تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه اراک را خواهند داشت. از این تعداد، ۱۶۰۰ بلیت به زنان اختصاص یافته و در واقع هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم خواهد داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، احتمالاً آنهایی که حالا در دهه چهارم یا حتی سوم زندگی‌شان قرار دارند، خیلی خوب می‌توانند تفاوت را حس کنند؛ افرادی که سن و سال بیشتری دارند که دیگر جای خود! تفاوت میان شرایط فعلی و آنچه در دهه‌های قبل در روزهای منتهی به دیدار دربی پایتخت وجود داشت. مهم‌ترین و حساس‌ترین بازی باشگاهی فوتبال ایران که نظر میلیون‌ها نفر را به خود جلب می‌کرد. از چند روز قبل بازار کری‌خوانی و پیش‌بینی داغ می‌شد. رسانه‌های ورزشی هم به تأسی از جو موجود در جامعه، سعی می‌کردند سنگ تمام بگذارند و در رقابت با هم، مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد و جذابی منتشر می‌شد.

حالا چه؟ تردیدی وجود ندارد که این دیدار سنتی میان دو قطب فوتبال ایران از رونق افتاده؛ هر چند همچنان صاحب جایگاه خاصی است، اما نسبت به گذشته‌های نسبتاً دور، اوضاع خیلی فرق کرده. برای این اتفاق، دلایل و مسائل زیاد و مهمی وجود دارد که مشکلات اجتماعی و اقتصادی جزو آنهاست.

در سال‌های اخیر عوامل ریز و درشت زیادی وجود داشته که دربی را از یک دیدار خاص و ویژه به یک بازی معمولی تبدیل کند. از همه مواردی که آرام و بی‌سروصدا به جان این دیدار افتاد و به جایگاه و اعتبار آن لطمه زد، کافی است فقط همین یک مورد مشکلات زیرساختی و نبود ورزشگاه مناسب را در نظر بگیریم. حالا اراک برای دومین‌بار میزبانی دربی پایتخت را برعهده خواهد داشت. بدین ترتیب ورزشگاه شهر اراک، پس از تهران، به تنها ورزشگاهی تبدیل می‌شود که بیش از یک بار میزبان دربی تهران بوده؛ رکوردی که پیش از این تنها در اختیار دو ورزشگاه پایتخت، یعنی آزادی و امجدیه، قرار داشت. به جز این دو ورزشگاه، تنها سه شهر خارج از تهران تجربه میزبانی دربی را داشته‌اند: اراک، تبریز و بندرعباس؛ آن هم هرکدام فقط یک بار. اما با برگزاری دیدار فردا، اراک نخستین شهری خارج از پایتخت خواهد بود که برای دومین‌بار میزبان این مسابقه بزرگ می‌شود.

و اما نکته مهم‌تر؛ دیداری که با ۸۰،۹۰ هزار هوادار را به ورزشگاه آزادی می‌کشاند و معمولا چند هزار نفری هم پشت در می‌ماندند و راهی به داخل ورزشگاه پیدا نمی‌کردند، حالا قرار است با چیزی حدود یک‌دهم تماشاگر برگزار شود. پس از برگزاری نشست کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی با حضور مسئول سازمان لیگ، جزئیاتی از برگزاری دیدار فردا پرسپولیس و استقلال اعلام شد که براساس آن تنها ۸۶۰۰ تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند داشت. از این تعداد، ۱۶۰۰ بلیت به زنان اختصاص یافته و در واقع هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم خواهد داشت.

تردستی ماهرانه؛ دربی پایتخت در جیب جا‌ می‌شود/ استقلال - پرسپولیس، پر زرق و برقِ از رونق افتاده!

۷۰۰۰ بلیت باقی‌مانده برای آقایان در نظر گرفته شده که سهم هر تیم ۳۵۰۰ نفر است. همین موضوع یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دربی ۱۰۶ با دربی ۱۰۴ است که در اراک برگزار شد. در بازی رفت فصل گذشته دو تیم در اراک، به هواداران زن مجوز حضور در ورزشگاه داده نشد اما خوشبختانه امسال، تعداد کمی از همان اندک گنجایش ورزشگاه، سهم زنان شد.

دیداری که همیشه علاوه بر حساسیت‌های جدولی و رقابت دو تیم، یک رویداد ویژه در جغرافیای فوتبال ایران به‌حساب می‌آید و رکورد ۱۲۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه را هم ثبت کرده، حالا با عددی کوچک و کنایه‌آمیز برگزار خواهد شد. این تردستی ماهرانه را باید حاصل تلاش و درایت مدیران توانمند فعلی و سابق فوتبال ایران دانست که متبحرترین شعبده‌بازها هم از انجام آن ناتوان بودند. حالا دربی بزرگ پایتخت آنقدر کوچک شده که می‌تواند جزو پرسش‌های مسابقه ۲۰ سوالی باشد و از همان پرسش «تو جیب جا میشه»، به پاسخ نزدیک‌ شد!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دربی ۱۰۶ اراک استقلال پرسپولیس تماشاگران زنان تابناک ورزشی ورزشگاه آزادی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساپینتو: درباره منیر الحدادی و احمدی اطلاعاتی نمی‌دهم!
اوسمار: نمی‌توانم قبل از بازی قول بدهم
رسمی؛ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد/ برد کمتر پرسپولیس و باخت بیشتر استقلال با قضاوت این داور
طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی
حرف‌های تلخ پیمانکار ایرانی ورزشگاه نیوکمپ
ساعت برگزاری دربی ۱۰۶ تغییر کرد
پاسخ عجیب استاندار تهران درباره استادیوم آزادی
تاجرنیا: کری خواندن حق هواداران است
پاسخ دور از انتظار استاندار تهران درباره استادیوم آزادی!
درخواست نجومی تانک روسی؛ سعدالله‌یف رکورد قرارداد حسن یزدانی را می‌شکند؟
پرسپولیس با سروش و نیازمند به استقبال دربی رفت
استقلال و پرسپولیس بدون محروم اما نگران مصدوم‌ها؛ آخرین وضعیت باکیچ و منیر الحدادی برای دربی
دردسر ناخوشایند ساپینتو پیش از دربی ۱۰۶؛ حملات پرحاشیه مدافعان ناراضی استقلال!
خدشه به ابهت فوتبال ایران؛ دربی ۱۰۴ با ۸ هزار هوادار منهای زنان!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!
یارانه‌زدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالش‌های ناگزیر
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش
چالش بازیگر گزیده‌کار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصل‌های بعدی پایتخت نبود؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد
تصاویر نابودی کامل نماد جزیره کیش
تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
شهر باستانی بعد از ۳۵۰۰ سال از زیر خاک بیرون آمد + عکس
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول
گفت‌وگوی مهم گروسی با کالاس درباره ایران
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dbc
tabnak.ir/005dbc