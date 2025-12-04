میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

مونتاژی ها تسلیم دلار شدند / این خودروها در شوک جهش های چند ده میلیونی

رشد جنون‌آمیز و ناگهانی قیمت‌ها در یک روز، بازار خودروی ایران را با موج سهمگینی از گرانی مواجه ساخت و عملاً هیچ محصولی از این شوک در امان نماند در حالی که خودروهای پرفروشی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس فاصله چندانی با ورود به کانال یک و نیم میلیارد تومان ندارند، محصولات مونتاژی نیز تسلیم نوسانات نرخ ارز و تورم شده و جهش‌های باورنکردنی چند ده‌میلیونی را در سوابق قیمتی خود ثبت کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۸۴
| |
662 بازدید
|
۲

مونتاژی ها تسلیم دلار شدند / این خودروها در شوک جهش های چند ده میلیونی

رشد جنون آمیز قیمت ها در یک روز کار خود را کرد و موج گرانی را به بازار خودرو آورد؛ این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس در مسیر یک و نیم میلیارد تومانی رفتند و خودروهای مونتاژی تسلیم دلار و تورم شده و جهش های باورنکردنی را ثبت کردند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​در امتداد تشدید انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، موج گرانی روز گذشته به طور جدی بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها را به سقف‌های جدیدی رساند. بر اساس رصد قیمتی، درحالی‌که دنا پلاس با رینگ فولادی ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و ۱.۲۵۰ میلیارد تومان شد، در بازار مونتاژی‌ها نیز شاهد رشد ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در محصولاتی چون لاماری ایما و فیدلیتی الیت ۷ نفره بودیم که نشان می‌دهد محرک اصلی گرانی، هیچ حد و مرزی را برای افزایش قیمت‌ها نمی‌شناسد.

براساس رصد قیمتی از بازار ، شاهین اتوماتیک پلاس ۵۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای گذشته شد و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ حدود ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و به  ۹۸۰ میلیون تومان رسید. 

دنا پلاس با رینگ فولادی ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون رسید درحالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۳۵ میلیون تومان افزایش رقم یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان را ثبت کرد درحالی که سورن پلاس دوگانه سوز ۲۰ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید.

دربازار مونتاژی‌ها، فیدیلیتی الیت ۷ نفره ۸۰ میلیون تومان گرانتر شد و تیگو ۷ پرومکس ۶۰ میلیون تومان تنها به فاصله چند روز گرانتر شد و به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید . همچنین لاماری ایما ۶۰ میلیون تومان گرانی را در روزهای اخیر به ثبت رساند و به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون رسید. 

البته این ارقام مربوط به قیمت‌های بازار آزاد بوده و ممکن است در طول روز‌های آینده نوسانات جزیی داشته باشد که محرک اصلی این افزایش قیمت‌ها معمولا تشدید انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو قیمت خودروی صفر قیمت ۲۰۷ قیمت تارا اتوماتیک قیمت لارماری بازار خودرو
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
تا هرجا ملت همیشه در صحنه صف بکشن واسش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
رئیس جمهورهای قبلی در مقابل این همه بی ارزش شدن پول و گرانی حداقل یک سرفه میکردن دریغ از یک سرفه توسط پزشکیان
اصلا انگار این بنده خدا وجود ندارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۰ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۰۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۱ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dbY
tabnak.ir/005dbY