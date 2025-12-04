مونتاژی ها تسلیم دلار شدند / این خودروها در شوک جهش های چند ده میلیونی

رشد جنون‌آمیز و ناگهانی قیمت‌ها در یک روز، بازار خودروی ایران را با موج سهمگینی از گرانی مواجه ساخت و عملاً هیچ محصولی از این شوک در امان نماند در حالی که خودروهای پرفروشی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس فاصله چندانی با ورود به کانال یک و نیم میلیارد تومان ندارند، محصولات مونتاژی نیز تسلیم نوسانات نرخ ارز و تورم شده و جهش‌های باورنکردنی چند ده‌میلیونی را در سوابق قیمتی خود ثبت کردند.

رشد جنون آمیز قیمت ها در یک روز کار خود را کرد و موج گرانی را به بازار خودرو آورد؛ این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس در مسیر یک و نیم میلیارد تومانی رفتند و خودروهای مونتاژی تسلیم دلار و تورم شده و جهش های باورنکردنی را ثبت کردند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​در امتداد تشدید انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، موج گرانی روز گذشته به طور جدی بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها را به سقف‌های جدیدی رساند. بر اساس رصد قیمتی، درحالی‌که دنا پلاس با رینگ فولادی ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و ۱.۲۵۰ میلیارد تومان شد، در بازار مونتاژی‌ها نیز شاهد رشد ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در محصولاتی چون لاماری ایما و فیدلیتی الیت ۷ نفره بودیم که نشان می‌دهد محرک اصلی گرانی، هیچ حد و مرزی را برای افزایش قیمت‌ها نمی‌شناسد.

براساس رصد قیمتی از بازار ، شاهین اتوماتیک پلاس ۵۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای گذشته شد و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ حدود ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و به ۹۸۰ میلیون تومان رسید.

دنا پلاس با رینگ فولادی ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون رسید درحالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۳۵ میلیون تومان افزایش رقم یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان را ثبت کرد درحالی که سورن پلاس دوگانه سوز ۲۰ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید.

دربازار مونتاژی‌ها، فیدیلیتی الیت ۷ نفره ۸۰ میلیون تومان گرانتر شد و تیگو ۷ پرومکس ۶۰ میلیون تومان تنها به فاصله چند روز گرانتر شد و به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید . همچنین لاماری ایما ۶۰ میلیون تومان گرانی را در روزهای اخیر به ثبت رساند و به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون رسید.

البته این ارقام مربوط به قیمت‌های بازار آزاد بوده و ممکن است در طول روز‌های آینده نوسانات جزیی داشته باشد که محرک اصلی این افزایش قیمت‌ها معمولا تشدید انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز است.