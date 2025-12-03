میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سیامک انصاری از مردم ایران عذرخواهی کرد

سیامک انصاری از مجریان برنامه «بازمانده» که در آن به سمت نمادهای ایرانی سنگ پرتاب می‌شد، از مردم ایران عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۶۲
| |
1798 بازدید
سیامک انصاری از مردم ایران عذرخواهی کرد

به گزارش تابناک، سیامک انصاری، بازیگر سینما و تلویزیون و یکی از مجریان برنامه «بازمانده» در یک پیام ویدئویی، از مردم ایران عذرخواهی کرد.

او در این پیام گفت: «سلام عرض می‌کنم خدمت همه هم‌میهنان عزیز. از تمام ملت ایران بابت اتفاقاتی که در برنامه «بازمانده» رخ داد و موجب ناراحتی شد، عذر می‌خواهم. حق کاملاً با شماست و من به سهم خود، به‌دلیل مسئولیت سنگینی که در قبال شما و ایران عزیز دارم، باید با دقت و توجه بیشتری عمل می‌کردم. امیدوارم مرا بابت این اشتباه ببخشید و بدانید که شما و ایران برایم چقدر ارزشمند هستید.»

سعید طالبی، تهیه‌کننده و کارگردان برنامه «بازمانده»، نیز با پذیرش سهل‌انگاری رخ‌داده در برنامه، از مردم ایران عذرخواهی کرد و مسئولیت اشتباه رخ‌داده را بر عهده گرفت. او تأکید کرد که عوامل و هنرمندان برنامه هیچ گناهی نداشتند و همگی تنها با عشق به ایران در این پروژه حضور داشتند.

گفتنی است، صبح روز هشتم آذر ماه ویدیویی از قسمت سوم رئالیتی‌شوی «بازمانده» منتشر شد که در آن، شرکت‌کننده‌ها برای انجام یک مرحله از مسابقه، نمادهای کهن ایرانی همچون شیردال و درفش کاویانی را که به شکل سیبل طراحی شده‌ بودند، هدف قرار داده و به سمت آن‌ها سنگ پرتاب می‌کردند تا پازلی را خُرد کنند.

انتشار این بخش از برنامه که با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان همراه بود، به سرعت با واکنش‌هایی در فضای مجازی و برخی محافل فرهنگی مواجه شد و منتقدان، این اقدام را «ضد ایران و هویت کهن ایرانی» توصیف و خصوصا از انصاری و غفوریان به دلیل اجرای این برنامه انتقاد کردند.

پس از انتشار ویدیویی بحث‌برانگیز از این رئالیتی‌شو نمایش خانگی و پاسخ سازندگان به انتقادها، ساترا اعلام کرد این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده است و در ادامه هم سکوی پخش‌کننده برنامه «بازمانده» توقیف شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازمانده رئالیتی شو سیامک انصاری عذرخواهی سعید طالبی توهین نمادهای ایرانی نمایش خانگی مهران غفوریان ساترا
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شناسایی قاتل از بین بازیگران معروف؛ موضوع رئالیتی شوی تازه سعید ابوطالب
آقای غفوریان، عذرخواهی کن
کارگردان «بازمانده» از مردم ایران عذرخواهی کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dbC
tabnak.ir/005dbC