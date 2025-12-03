سیامک انصاری از مردم ایران عذرخواهی کرد

به گزارش تابناک، سیامک انصاری، بازیگر سینما و تلویزیون و یکی از مجریان برنامه «بازمانده» در یک پیام ویدئویی، از مردم ایران عذرخواهی کرد.
او در این پیام گفت: «سلام عرض میکنم خدمت همه هممیهنان عزیز. از تمام ملت ایران بابت اتفاقاتی که در برنامه «بازمانده» رخ داد و موجب ناراحتی شد، عذر میخواهم. حق کاملاً با شماست و من به سهم خود، بهدلیل مسئولیت سنگینی که در قبال شما و ایران عزیز دارم، باید با دقت و توجه بیشتری عمل میکردم. امیدوارم مرا بابت این اشتباه ببخشید و بدانید که شما و ایران برایم چقدر ارزشمند هستید.»
سعید طالبی، تهیهکننده و کارگردان برنامه «بازمانده»، نیز با پذیرش سهلانگاری رخداده در برنامه، از مردم ایران عذرخواهی کرد و مسئولیت اشتباه رخداده را بر عهده گرفت. او تأکید کرد که عوامل و هنرمندان برنامه هیچ گناهی نداشتند و همگی تنها با عشق به ایران در این پروژه حضور داشتند.
گفتنی است، صبح روز هشتم آذر ماه ویدیویی از قسمت سوم رئالیتیشوی «بازمانده» منتشر شد که در آن، شرکتکنندهها برای انجام یک مرحله از مسابقه، نمادهای کهن ایرانی همچون شیردال و درفش کاویانی را که به شکل سیبل طراحی شده بودند، هدف قرار داده و به سمت آنها سنگ پرتاب میکردند تا پازلی را خُرد کنند.
انتشار این بخش از برنامه که با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان همراه بود، به سرعت با واکنشهایی در فضای مجازی و برخی محافل فرهنگی مواجه شد و منتقدان، این اقدام را «ضد ایران و هویت کهن ایرانی» توصیف و خصوصا از انصاری و غفوریان به دلیل اجرای این برنامه انتقاد کردند.
پس از انتشار ویدیویی بحثبرانگیز از این رئالیتیشو نمایش خانگی و پاسخ سازندگان به انتقادها، ساترا اعلام کرد این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده است و در ادامه هم سکوی پخشکننده برنامه «بازمانده» توقیف شد.