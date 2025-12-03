En
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تعداد بازدید : 349
کد خبر:۱۳۴۳۸۴۷
1154 بازدید
نبض خبر

تصاویر صف خرید گوشی آیفون در غزه!

طی روزهای اخیر تصاویری از صف خرید گوشی آیفون در غزه خبرساز شده است. بررسی تیم راستی آزمایی تابناک نشان می‌دهد این تصاویر واقعی است و این فروشگاه در خیابان جلال در خان یونس نوار غزه قرار دارد. برخی مخالفان فلسطینی‌ها این تصاویر را در تناقض با بحث قحطی در غزه می‌خوانند اما چنین به نظر نمی‌رسد. واقعیت آن است که در اوج قطحی غزه نیز از جمعیت چند میلیونی که در بحران بودند چند هزار نفر از توانایی مالی بالایی برخوردار بودند که قاعدتاً حالا نیز گوشی آیفون می‌خرند. این تصاویر را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر نوار غزه خان یونس قحطی ویدیو جنگ غزه
