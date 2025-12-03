برف جای آتش را گرفت؛ «الیت» سفیدپوش شد

بارش باران و برف که از شب گذشته در مناطق مختلف مازندران آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، آتش الیت را فرونشاند و جان تازه‌ای بر کالبد جنگل های هیرکانی این منطقه بخشیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، کاوه جوادی، مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: آتش در عرصه‌های جنگلی "الیت" که به صورت محدود و لکه‌ای در جریان بود همزمان با بارش باران و برف و سفیدپوش شدن ارتفاعات، به طور کامل اطفا شده است.

جوادی اظهار داشت: تیم های عملیاتی و امدادی که در محل حادثه استقرار دارند، گزارش کرده‌اند که بارش برف از شب گذشته در عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن‌آباد آغاز شده و با تداوم آن در روز جاری نیز ارتفاعات این منطقه سفیدپوش شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات هوایی، آتش تنها در چند نقطه محدود و آن هم به صورت لکه ای در عرصه های جنگلی "الیت" مشاهده می شد که با بارش رحمت الهی و نزول باران و برف، کار لکه گیری اتش نیز در عمل پایان یافته و آتش الیت پس از هفته ها به طور کامل اطفا شده است.

عرصه های جنگلی الیت مرزن آباد از ۱۰ آبانماه امسال و در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد، مرحله نخست با تلاش نیروهای حفاظت منابع طبیعی، گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست پس از چند روز به طور کامل مهار شد.

انباشت برگ و لاشه درختان خشک، صعب العبور بودن منطقه و وزش باد باعث شد تا جنگل های الیت چالوس برای دومین مرحله نیز از ۲۴ آبانماه امسال دچار اتش سوزی شود.

دومین مرحله آتش سوزی در عرصه های جنگلی "الیت" متفاوت تر از مرحله نخست بود بگونه ای که در این مرحله بخش های زیادی از جنگل های این منطقه دچار حریق شد و وزش باد نیز لحظه به لحظه دامنه نفوذ آتش را بیشتر می کرد.

صعب العبور بودن منطقه و وجود شیب های تند ۸۰ درصدی از یک سو و وزش باد نیز از سویی دیگر باعث شده تا دامنه نفوذ آتش لحظه به لحظه افزایش یابد و عرصه های جنگلی بیشتری را طعمه حریق کند.

با افزایش سطح آتش سوزی در عرصه های جنگلی "الیت" مرزن آباد و با پیگیری های استاندار مازندران، در مجموع هفت فروند بالگرد، هواپیمای ایلوشن و همچنین هواپیمای آب پاش ترکیه به محل حادثه اعزام شدند تا با تلاش شبانه روزی و انجام چندین سورتی پرواز، ‌ بتوانند اتش "الیت" را خاموش کنند.

بالگردهای اعزامی به منطقه و همچنین استفاده از هواپیمای ایلوشن، در جلوگیری از گسترش دامنه نفوذ آتش در "الیت" بسیار موفق عمل کردند و توانستند حریق را مهار کنند و آتش تنها در چند نقطه محدود از عغرصه های جنگلی این منطقه و آن هم به صورت لکه ای ادامه داشت که با بارش باران و برف شب گذشته و سفید پوش شدن ارتفاعات، آتش الیت به طور کامل خاموش شد و نیروهای عملیاتی مستقر در منطقه نیز جان دوباره ای گرفتند.