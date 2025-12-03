میزان پرشدگی سدهای تهران

سخنگوی صنعت آب کشور پرشدگی کل سدهای کشور را ۳۲ درصد برشمرد و گفت: این عدد در مورد سدهای تهران تنها ۹ درصد است که بخش قابل توجهی از آن رسوب است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: همه پیش‌بینی‌های کم بارشی که برای پاییز وجود داشت؛ تحقق یافت، اگرچه در چند روز اخیر شاهد بارش بودیم اما به گونه‌ای نبود که کم‌بارشی مزمن و انباشته را که برآمده از چند سال پیاپی خشکسالی است، جبران کند.

وی افزود: تا ۱۰ آذر ماه مجموع بارش کشور ۵.۸ میلیمتر بوده که ۸۵ درصد نسبت به بلندمدت عقب است و بارش ۱.۵ میلیمتری چند روز گذشته هم تغییرات مختصری در ورودی سدها داشته، البته این ورودی در لتیان بیشتر بوده است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: هر بارندگی اوضاع آب را بهتر می کند، مخصوصا اگر تبدیل به روان‌آب شود.

بزرگ زاده گفت: بارندگی تهران ۹۷ درصد نسبت به شرایط نرمال عقب است.

وی با بیان اینکه با شرایط کنونی بارندگی راهی جز مدیریت مصرف نداریم، گفت: اکنون در تهران سراغ استحصال آب از احجام مرده سدهای تهران رسیده ایم.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه مجموع بارش دریافتی کشور تا تاریخ ۱۰ آذر تنها ۵.۸ میلی‌متر بوده و ۸۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت ۵۷ ساله عقب‌ماندگی دارد، گفت: در حال حاضر، تعدادی از استان‌ها همچنان با کمبود بارش مواجه هستند. به عنوان مثال، استان‌هایی همچون فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، هرمزگان، قم و خراسان رضوی تا ۱۰ آذر هیچ بارشی دریافت نکرده‌اند.

بزرگ‌زاده به وضعیت پرشدگی سدها نیز اشاره کرد و گفت: ورودی به مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش داشته است. حجم مخازن سدها در سال جاری ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته عقب‌افتادگی دارد.