میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است

ویدئوی تازه گروه مدلل فقط یک هشدار نیست؛ اعلام قدرت یکی از بازیگران انحصاری در بازاری است که سال‌ها به جای رقابت، با امتیاز‌های پنهان اداره شده است. وقتی یک شرکت می‌تواند با یک پیام، دولت را به تأمین ارز وادار کند و بازار را نگران کمبود کند، یعنی ساختار نهاده‌های دامی به گروگان یک بازیگر درآمده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۳۷
| |
10818 بازدید

خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است

انتشار یک ویدئو از سوی گروه مدلل بار دیگر پرونده قدیمی «انحصار در بازار نهاده‌های دامی» را به مرکز توجه بازگردانده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در این ویدئو، این گروه بزرگ واردکننده به شکلی غیرمستقیم دولت را تهدید می‌کند که در صورت عدم تأمین ارز یا پرداخت مطالبات، حاضر به عرضه نهاده در بازار نخواهد بود. سیگنالی که در ظاهر یک گلایه صنفی است، اما در عمل پیام کمبود، گرانی و التهاب برای زنجیره تولید دام و طیور و نهایتاً سفره مردم ارسال می‌کند.

اما مسئله فقط یک ویدئو نیست. دو نکته مهم در دل این پیام تصویری نهفته است:

نخست آنکه، گروه مدلل سال‌ها در بازاری فعالیت کرده که رقابت واقعی در آن شکل نگرفته است. ساختار واردات نهاده‌های دامی ـ از ذرت و کنجاله تا سویا و دانه‌های روغنی ـ سال‌هاست تحت سلطه چند بازیگر محدود بوده و دولت‌ها نیز عملاً به جای تنظیم‌گری، نقش پشت‌صحنه‌ای برای حفظ این ساختار ایفا کرده‌اند. این الگوی رفتاری، دسترسی بسیاری از شرکت‌های توانمند داخلی به بازار را مسدود کرده و مسیر عرضه را در وضعیتی شکننده نگه داشته است؛ وضعیتی که هر تکانه‌ای در ارز یا حمل‌ونقل، فوراً به قیمت لبنیات، مرغ، گوشت و روغن منتقل می‌شود.

دوم آنکه، همین تهدید ضمنی امروز می‌تواند بهترین فرصت برای دولت باشد. وقتی یک بازیگر بزرگ علناً اعلام می‌کند که بدون تأمین ارز دولتی، از بازار خارج می‌شود، این یعنی انحصار به نقطه آسیب‌پذیر رسیده است. اکنون وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از همین موقعیت برای باز کردن درهای بازار استفاده کند و اجازه دهد شرکت‌هایی که سال‌ها توان و ارتباطات بین‌المللی‌شان مهجور مانده، به میدان بیایند. بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها شبکه‌های معتبر در کشورهای مبدأ دارند، بلکه از مدل‌های تهاتری و همکاری‌های منطقه‌ای برخوردارند؛ یعنی می‌توانند بدون خروج میلیاردها دلار ارز، با تکیه بر ریال و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، در شمال و جنوب ایران «هاب واردات و فرآوری نهاده‌های دامی» ایجاد کنند.

از این منظر، ویدئوی مدلل فقط یک تهدید نیست؛ یک زنگ بیدارباش برای سیاست‌گذار است. اینکه یک شرکت بتواند با یک پیام رسانه‌ای بازار را نگران کند، خود بهترین سند برای لزوم اصلاح ساختار است. وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی باید از این «عدم تمایل مدلل به ادامه فعالیت با توجه به شرط‌ و شروطی که برای دولت گذاشته» استفاده کنند و مسیر را برای شکستن انحصار، تقویت رقابت و ورود شرکت‌های توانمند داخلی باز کنند. این اقدام نه‌تنها ریسک امنیت غذایی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث ثبات پایدار در بازار نهاده‌ها و کاهش فشار قیمتی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه مدلل مدلل نهاده های دامی واردات نهاده های دامی معیشت مردم انحصار وزارت جهاد کشاورزی
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dan
tabnak.ir/005dan