ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ابوالفضل زندی که ۳۵ روز قبل در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلای قهرمانی جهان شده بود، در نخستین دوره مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان نیز موفق شد با برتری مقابل همه رقبا روی سکوی قهرمانی بایستد.

وی در این مسابقات ۵ بار به روی «شیء هاپ چانگ» رفت و بدون آنکه حتی یک راند به رقبا بدهد، عنوان قهرمانی را کسب کرد. وی با ارائه مبارزات زیبا و دیدنی در مجموع ۱۳۱ امتیاز گرفت و تنها ۲۳ امتیاز به حریفان داد.

زندی در مبارزه پایانی برابر «ماگمدوف» از روسیه (پرچم wt) قرار گرفت و در دو راند متوالی و با نتایج ۹ بر ۴ و ۹ بر ۲ صاحب برتری شد و به نشان طلا دست پیدا کرد. تکواندو البرزی تیم ملی تکواندو کشورمان صبح امروز بعد از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را دو دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله «گابریل فونسکا» از برزیل در دو راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

در مسابقات امروز تیم کشورمان سه نماینده داشت که امیر محمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم دور نخست ۲ بر صفر مقابل «چاربل راد» از لبنان پیروز شد و سپس «لیسیتسن» (پرچم فدراسیون جهانی) را با همین نتیجه از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله ۲ بر یک نتیجه را به «کابلان» از قزاقستان واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت.

سارا صوفی دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‌ها در وزن ۷۳+ کیلوگرم دور نخست «کیم سو هیون» تکواندوکار کره‌ای الاصل استرالیا را شکست داد و سپس دو بر یک در راند شماری نتیجه را به «آلده نائومی» دارنده نشان نقره نوجوانان جهان از آمریکا واگذار کرد و حذف شد.

این دوره از رقابت‌ها صبح امروز با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور به میزبانی کنیا در شهر نایروبی آغاز شد و تا روز شنبه ۱۵ آذرماه ادامه خواهد یافت.