قیمت نهایی حج ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش تابناک، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در نشست خبری که چهارشنبه ۱۲ آذرماه برگزار شد، گفت: ثبتنام قطعی در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذرماه آغاز میشود و زائران چهار روز فرصت دارند تا کاروان خود را مشخص کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره قیمت نهایی حج تمتع با این یادآوری که متقاضیان این دوره در مرحله پیش ثبتنام حدود ۲۰۰ میلیون تومان علیالحساب واریز کردهاند، گفت: امسال با همه صرفهجوییهایی که انجام شد، تلاش کردیم افزایش قیمت نداشته باشیم اما با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، متوسط قیمت حج تمتع ۱۴۰۵ حدود ۳۵۵ میلیون تومان خواهد بود. هزینه هر زائر در عربستان حدود چهار هزار دلار است درحالی که زائران کشورهای همسایه بیش از شش هزار دلار میپردازند.
او همچنین تاکید کرد: زائران ثبتنامی باید طی ۴۸ ساعت مدارک خود را به کاروانها تحویل دهند. همچنین، یک هفته فرصت دارند مابهالتفاوت هزینه حج را واریز کنند.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، سهمیه درنظر گرفته شده برای حج ۱۴۰۵ تا این لحظه، ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر است که شامل زائران و عوامل اجرایی میشود. برای این دوره ۵۰۰ کاروان درنظر گرفته شده است.
او اضافه کرد: با عربستان سعودی مذاکره شده است تا با توجه به افزایش جمعیت کشورمان، سهمیه حج ایران افزایش یابد.
رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: در حال حاضر ۸۴۰ هزار نفر در نوبت حج هستند و به همین دلیل، با افزایش سهمیه، تعداد بیشتری از حجاج اعزام خواهند شد.
به گفته رشیدیان، اعزامهای حج از دهه اول اردیبهشت آغاز و تا دهه آخر خرداد پایان مییابد.
او اضافه کرد: ۲۳ ایستگاه پروازی برای حج در نظر گرفته شده است که ۶۰ درصد زائران ابتدا به مدینه و ۴۰ درصد پس از انجام مناسک به مدینه خواهند رفت. تعدادی از زائران نیز پس از حج، از طریق فرودگاه طائف وارد عربستان میشوند.
رشیدیان گفت: پروازهای رفت زائران حج حدودا از هفتم اردیبهشت آغاز و پروازهای بازگشت نیز از ۱۱ تا ۲۶ خردادماه مصادف با اول محرم خواهد بود. امیدواریم همه حجاج قبل از آغاز ماه محرم به کشور بازگردند. برنامه رفت زائران ۲۵ روز و برنامه برگشت آنها نیز ۱۶ روز طول خواهد کشید.
او با اشاره به تحریمهای هواپیمایی، اظهار کرد: برخی از شرکتهای هواپیمایی ایران تحریم هستند یا از نظر قوانین عربستان ممنوعیت ورود به این کشور را دارند، به همین دلیل در حج آینده، شرکت ایرانایر و هواپیمایی سعودی «ناس» زائران را جابهجا میکنند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از برنامهریزیها برای کوتاهتر شدن مدت زمان سفر حج از حدود ۸ تا ۹ روز خبر داد و اجرایی شدن آن را به تأمین هواپیما و مجوزهای پروازی منوط دانست.
او همچنین درباره تأمین ارز حج گفت: هر سال با شروع ثبتنامها، مذاکرات با دولت صورت میگیرد و ارز در همان مرحلهٔ اول تثبیت میشود. طبق دستورالعمل عربستان نیز تا اول ماه رجب باید حسابها در عربستان شارژ شود تا پیشپرداخت اسکان، تغذیه و خدمات پرداخت شود.
رشیدیان درباره برگزاری مراسم برائت از مشرکین نیز توضیح داد: برائت از مشرکین را جزئی از حج میدانیم و آن را امر سیاسی صرف در نظر نمیگیریم. این مراسم در عرفات مطابق سالهای قبل در چادر ویژه این کار و مشابه سالهای قبل برگزار شد. عربستان نیز اعلام کرده تمامی مراسم در محل اسکان زائران هر کشوری بلامانع است.