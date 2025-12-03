وعده سفارت آلمان در ایران درباره سفر به این کشور

به گزارش تابناک، «مانفرد شولر» کاردار آلمان در ایران خطاب دانشجویان و دیگر متقاضیان روادید این کشور گفت: «خیلی از شماها به ما پیام میدهید برای درخواستهای ویزا و اینکه چرا این روند این قدر طول میکشد، من خودم واقعاً ناراحت هستم برای کسانی که درخواست ویزای دانشجویی داده بودند، همه مدارکشان آماده بوده ولی ویزایشان به موقع صادر نشده است. این موضوع واقعا ما را آزار میدهد ولی با این تعداد کم نیرو و ظرفیت کم، دست ما بسته است.»
کاردار آلمان در ایران گفت: «قرار است از ماه دسامبر درخواستهای بیشتری را بگیریم، اینطور که شنیدهام تقریباً دو برابر خواهد شد و فکر میکنم کم کم ساختار و سیستمی شود که بهتر کار کند.»
اواخر مردادماه بود که سفارت آلمان در ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پس از یک جابجایی موقت به خارج از کشور، دیپلماتهای آلمانی فعالیت خود در تهران را از سرگرفتهاند. سفارت در حال حاضر با تعداد محدودی از کارکنان فعالیت میکند که این امر بر ظرفیت ما برای پذیرش درخواستهای روادید تاثیر میگذارد. تمرکز ما بر روی درخواستهایی است که مربوط به پیش از تاریخ ۱۳ ژوئن برابر با ۲۳ خرداد میباشند. با متقاضیان، بر اساس تاریخ ثبت درخواست، به صورت جداگانه تماس گرفته خواهد شد.