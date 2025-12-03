میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ملونی: توافق هسته‌ای با ایران بسیار مهم است

نخست‌وزیر ایتالیا در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس گفت: دستیابی به توافقی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، امری بسیار مهم است.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۳۲
| |
3 بازدید
ملونی: توافق هسته‌ای با ایران بسیار مهم است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس خاطرنشان کرد: «ما آماده میزبانی اجلاسی بین کشورهای مدیترانه و حوزه خلیج فارس هستیم.»

وی در ادامه افزود: «ما به دنبال همکاری با کشورهای خلیج فارس برای برقراری امنیت جهانی هستیم.»

جورجیا ملونی همچنین گفت: «ما دروازه‌ای برای دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار اروپا خواهیم بود.»

نخست ‌وزیر ایتالیا ادامه داد: «تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد که ناکافی است.»

ملونی در پایان اظهار داشت: «دستیابی به توافقی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران امری بسیار مهم است.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایتالیا ایران مذاکرات هسته ای برنامه هسته ای توافق توافق هسته ای
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای پنتاگون؛ توانمندی هسته‌ای ایران نابود شده است
ترامپ: ایران دیگر تهدیدی برای منطقه نیست!
عراقچی: خیلی به توافق نزدیک بودیم اما واشنگتن نخواست
شروط ترامپ برای مذاکره با ایران!
پیام مهم عراقچی به ترامپ درباره توافقات
واکنش‌ها در غرب به طرح جنجالی ترامپ علیه ایران
بیانیه اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dai
tabnak.ir/005dai