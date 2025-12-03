به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جورجیا ملونی» نخستوزیر ایتالیا در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس خاطرنشان کرد: «ما آماده میزبانی اجلاسی بین کشورهای مدیترانه و حوزه خلیج فارس هستیم.»
وی در ادامه افزود: «ما به دنبال همکاری با کشورهای خلیج فارس برای برقراری امنیت جهانی هستیم.»
جورجیا ملونی همچنین گفت: «ما دروازهای برای دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار اروپا خواهیم بود.»
نخست وزیر ایتالیا ادامه داد: «تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس به ۳۵ میلیارد دلار میرسد که ناکافی است.»
ملونی در پایان اظهار داشت: «دستیابی به توافقی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد برنامه هستهای ایران امری بسیار مهم است.»