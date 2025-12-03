نخست‌وزیر ایتالیا در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس گفت: دستیابی به توافقی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، امری بسیار مهم است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس خاطرنشان کرد: «ما آماده میزبانی اجلاسی بین کشورهای مدیترانه و حوزه خلیج فارس هستیم.»

وی در ادامه افزود: «ما به دنبال همکاری با کشورهای خلیج فارس برای برقراری امنیت جهانی هستیم.»

جورجیا ملونی همچنین گفت: «ما دروازه‌ای برای دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار اروپا خواهیم بود.»

نخست ‌وزیر ایتالیا ادامه داد: «تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد که ناکافی است.»

ملونی در پایان اظهار داشت: «دستیابی به توافقی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران امری بسیار مهم است.»