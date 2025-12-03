 حضور پررنگ ازکی در همایش بیمه و توسعه

در این چارچوب، ازکی بهعنوان یکی از بازیگران اصلی فروش آنلاین بیمه و پلتفرمی که سهم قابلتوجهی در هدایت جریان فروش دیجیتال بیمه در کشور دارد با رویکردی مبتنی بر همراهی و همکاری سازنده با صنعت بیمه حضور پررنگی داشت. ازکی تلاش کرده بود حضور خود در این رویداد را به فرصتی برای گفتوگوی شفاف و همافزایی میان شرکتهای بیمه، فعالان فروش و بازیگران دیجیتال تبدیل کند؛ رویکردی که بر این باور استوار است که آینده بیمه ایران با همکاری در مسیر نوآوری ساخته میشود.
یکی از نمونههای عملی این رویکرد، سرویس «ازکی سلر» بود؛ مدلی که نشان میدهد چگونه میتوان با استانداردسازی دسترسی بازاریابان به محصولات شرکتهای مختلف بیمه و یکپارچهسازی فرآیندها، هم نظارت را سادهتر کرد و هم تجربه مشتری را بهبود داد. این سرویس مورد توجه فعالان فروش و مدیران صنعت قرار گرفت زیرا پاسخی عملی به بخشی از دغدغههای مرتبط با شفافیت، نظارت کارآمد و کیفیت عرضه محسوب میشود.
حضور ازکی در چنین رویدادی بیشتر از آنکه بر معرفی محصول متمرکز باشد، فرصتی برای مشارکت در گفتوگوهای تخصصی درباره آینده نظارت، نقش فناوری در تنظیمگری هوشمند و مسیر حرکت صنعت بیمه بهسوی همکاریهای دیجیتال بود و ازکی نیز تلاش کرد در همین مسیر نقش فعال و تأثیرگذاری داشته باشد.