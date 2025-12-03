میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور پررنگ ازکی در همایش بیمه و توسعه

در سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با محوریت «بازاندیشی نظارت در بیمه، مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری موثر» برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۲۶
| |
110 بازدید

 حضور پررنگ ازکی در همایش بیمه و توسعه

در این چارچوب، ازکی به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی فروش آنلاین بیمه و پلتفرمی که سهم قابل‌توجهی در هدایت جریان فروش دیجیتال بیمه در کشور دارد با رویکردی مبتنی بر همراهی و همکاری سازنده با صنعت بیمه حضور پررنگی داشت. ازکی تلاش کرده بود حضور خود در این رویداد را به فرصتی برای گفت‌وگوی شفاف و هم‌افزایی میان شرکت‌های بیمه، فعالان فروش و بازیگران دیجیتال تبدیل کند؛ رویکردی که بر این باور استوار است که آینده بیمه ایران با همکاری در مسیر نوآوری ساخته می‌شود.

حضور پررنگ ازکی در همایش بیمه و توسعه

یکی از نمونه‌های عملی این رویکرد، سرویس «ازکی سلر» بود؛ مدلی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با استانداردسازی دسترسی بازاریابان به محصولات شرکت‌های مختلف بیمه و یکپارچه‌سازی فرآیندها، هم نظارت را ساده‌تر کرد و هم تجربه مشتری را بهبود داد. این سرویس مورد توجه فعالان فروش و مدیران صنعت قرار گرفت زیرا پاسخی عملی به بخشی از دغدغه‌های مرتبط با شفافیت، نظارت کارآمد و کیفیت عرضه محسوب می‌شود.

حضور ازکی در چنین رویدادی بیشتر از آنکه بر معرفی محصول متمرکز باشد، فرصتی برای مشارکت در گفت‌وگوهای تخصصی درباره آینده نظارت، نقش فناوری در تنظیم‌گری هوشمند و مسیر حرکت صنعت بیمه به‌سوی همکاری‌های دیجیتال بود و ازکی نیز تلاش کرد در همین مسیر نقش فعال و تأثیرگذاری داشته باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیمه ازکی خرید بیمه
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dac
tabnak.ir/005dac