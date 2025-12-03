باوجود اینکه پیش از این اعلام شده بود که فدراسیون فوتبال قصد تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را دارد، در نهایت امیر قلعه‌نویی و امید جمالی به نمایندگی از ایران راهی واشنگتن خواهند شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با صدور ویزا برای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی و امید جمالی، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال مقرر شد که این دو نفر به عنوان نماینده فوتبال ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا حضور داشته باشند.

پیش از این فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که با تصویب هیئت رئیسه در صورتی که ویزای تمامی ۹ نفری که از ایالات متحده آمریکا درخواست ویزا کرده‌اند، صادر نشود به این کشور سفر نمی‌کنند و مراسم قرعه‌کشی فیفا را تحریم خواهند کرد. موضوعی که در رسانه‌های جهانی نیز بازتاب داشت، اما پس از سفر مهدی تاج به قطر و جلسه با ماتیاس، دبیرکل فیفا به نظر می‌رسد که تبعاتی متحمل فوتبال ایران می‌شده که فدراسیون تغییر موضع داد و اعلام کرد قلعه‌نویی و جمالی برای مراسم قرعه‌کشی راهی آمریکا خواهند شد.

در حالی که ویزای مهدی تاج، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی، مهدی ملک‌آباد، مهدی خراطی، سعید الهویی و سیامک قلیچ‌خانی صادر نشده بود، امید جمالی روز گذشته راهی امارات متحده عربی شد تا با دریافت ویزای خود و امیر قلعه‌نویی، نمایندگان ایران مهیای سفر به آمریکا شوند.

به این ترتیب قرار است امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی و امید جمالی به عنوان مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال پنجشنبه راهی آمریکا شوند تا فوتبال ایران برخلاف تصمیم قبلی فدراسیون، قرعه‌کشی فیفا را از تحریم خارج کند.

مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است روز جمعه، ۱۴ آذرماه ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران) در مرکز هنرهای نمایشی «جان اف کندی» در «واشنگتن دی سی» برگزار شود.