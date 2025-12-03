میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتشی‌ها و دانشجویان برای ایران جاسوسی می‌کنند

به ادعای رسانه‌های اسرائیلی، ایران توانسته شبکه‌ای از ارتباطات مستقیم با ارتش و دانشگاه‌های اسرائیل ایجاد کند؛ موضوعی که به چالشی جدی برای دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو بدل شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۲۱
| |
861 بازدید
ارتشی‌ها و دانشجویان برای ایران جاسوسی می‌کنند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام امنیتی مدعی افزایش بسیار چشمگیر و نگران‌کننده‌ای در میزان ارتباط اسرائیلی‌ها با طرف‌های ایرانی و همکاری با آنان و انجام مأموریت‌های جاسوسی در برابر دریافت پول شد.

بنا بر این گزارش شماری از نیرو‌های ارتش، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و همچنین برخی از بازرگانان در این موضوع دخیل بوده‌اند.

کار به جایی رسیده که به درخواست شاباک، شهردار شهر بات یام روز گذشته بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کرد.

به اعلام کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی تسویکا بروت از ساکنان این شهر که در چنین فعالیت‌هایی دست داشته‌اند، خواست پیش از آنکه پیامد‌های جدی برایشان به‌وجود آید، خود را معرفی و به اقداماتی که انجام داده‌اند، اعتراف کنند.

شهردار شهر بات یام در مرکز اراضی اشغالی فلسطین، در بیانیه‌ای اضطراری اعلام کرد که دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) او را از افزایش تحرکات ایران با هدف گسترش نفوذ اطلاعاتی آگاه و اعلام کرده که طرف‌های ایرانی تلاش کرده‌اند افرادی را با پیشنهاد‌های مالی وسوسه‌انگیز یا مأموریت‌هایی که در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسند ـ مانند انتقال بسته‌ها یا جمع‌آوری اطلاعات ـ جذب کنند.

بروت فاش کرد که ده‌ها نفر از ساکنان این شهر در حال حاضر ارتباطاتی واقعی با طرف‌های ایرانی دارند.

این رسانه‌های اسرائیلی اذعان می‌کنند که ایران موفق شده شبکه‌ای از ارتباطات مستقیم در داخل سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند؛ موضوعی که اکنون به چالشی جدی برای امنیت تل‌آویو تبدیل شده است.

منابع اسرائیلی حدود دو هفته پیش نیز هشدار دادند که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ پرونده جاسوسی علیه صهیونیست‌ها تشکیل شده که ۵ مورد آن مربوط به سربازان ارتش بوده است.

آخرین مورد فاش شده مربوط به یک سرباز ۲۱ ساله به نام رافائل روونی است که به ادعای منابع اسرائیلی، او با یک مأمور اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بوده و تصاویر و ویدئو‌هایی از محل سکونت، ایستگاه اتوبوس و مراکز خرید در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای او ارسال کرده است. همچنین گفته می‌شود او عکس کارت شناسایی نظامی و اطلاعاتی درباره پایگاه محل خدمتش را منتقل کرده است.

این سرباز در پایگاه استراتژیک نیروی هوایی اسرائیل در هاتزاریم خدمت می‌کرده و همین موضوع نگرانی‌ها درباره نفوذ ایران در حساس‌ترین مراکز نظامی رژیم را افزایش داده است.

کانال ۱۵ اسرائیل نیز اذعان کرد که اطلاعات ایران به پایگاه‌های کلیدی ارتش نفوذ کرده و روونی مدت‌ها با مأموران ایرانی همکاری داشته است و حتی از اقدامات خود پشیمان نبوده و اعلام کرده برای دریافت پول حاضر به انجام هر کاری بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتشی دانشگاهیان اسرائیلی جاسوسی دانشجویان بازرگانان مامور اطلاعاتی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیروهای ویژۀ نیروی زمینی سپاه به‌خط می‌شوند
واکنش قوه‌قضاییه به اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی
خبر پرواز جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران عملیات روانی بود/ موشکی به استان‌های کردنشین عراق شلیک نشد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005daX
tabnak.ir/005daX