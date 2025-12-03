به ادعای رسانه‌های اسرائیلی، ایران توانسته شبکه‌ای از ارتباطات مستقیم با ارتش و دانشگاه‌های اسرائیل ایجاد کند؛ موضوعی که به چالشی جدی برای دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو بدل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام امنیتی مدعی افزایش بسیار چشمگیر و نگران‌کننده‌ای در میزان ارتباط اسرائیلی‌ها با طرف‌های ایرانی و همکاری با آنان و انجام مأموریت‌های جاسوسی در برابر دریافت پول شد.

بنا بر این گزارش شماری از نیرو‌های ارتش، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و همچنین برخی از بازرگانان در این موضوع دخیل بوده‌اند.

کار به جایی رسیده که به درخواست شاباک، شهردار شهر بات یام روز گذشته بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کرد.

به اعلام کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی تسویکا بروت از ساکنان این شهر که در چنین فعالیت‌هایی دست داشته‌اند، خواست پیش از آنکه پیامد‌های جدی برایشان به‌وجود آید، خود را معرفی و به اقداماتی که انجام داده‌اند، اعتراف کنند.

شهردار شهر بات یام در مرکز اراضی اشغالی فلسطین، در بیانیه‌ای اضطراری اعلام کرد که دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) او را از افزایش تحرکات ایران با هدف گسترش نفوذ اطلاعاتی آگاه و اعلام کرده که طرف‌های ایرانی تلاش کرده‌اند افرادی را با پیشنهاد‌های مالی وسوسه‌انگیز یا مأموریت‌هایی که در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسند ـ مانند انتقال بسته‌ها یا جمع‌آوری اطلاعات ـ جذب کنند.

بروت فاش کرد که ده‌ها نفر از ساکنان این شهر در حال حاضر ارتباطاتی واقعی با طرف‌های ایرانی دارند.

این رسانه‌های اسرائیلی اذعان می‌کنند که ایران موفق شده شبکه‌ای از ارتباطات مستقیم در داخل سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند؛ موضوعی که اکنون به چالشی جدی برای امنیت تل‌آویو تبدیل شده است.

منابع اسرائیلی حدود دو هفته پیش نیز هشدار دادند که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ پرونده جاسوسی علیه صهیونیست‌ها تشکیل شده که ۵ مورد آن مربوط به سربازان ارتش بوده است.

آخرین مورد فاش شده مربوط به یک سرباز ۲۱ ساله به نام رافائل روونی است که به ادعای منابع اسرائیلی، او با یک مأمور اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بوده و تصاویر و ویدئو‌هایی از محل سکونت، ایستگاه اتوبوس و مراکز خرید در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای او ارسال کرده است. همچنین گفته می‌شود او عکس کارت شناسایی نظامی و اطلاعاتی درباره پایگاه محل خدمتش را منتقل کرده است.

این سرباز در پایگاه استراتژیک نیروی هوایی اسرائیل در هاتزاریم خدمت می‌کرده و همین موضوع نگرانی‌ها درباره نفوذ ایران در حساس‌ترین مراکز نظامی رژیم را افزایش داده است.

کانال ۱۵ اسرائیل نیز اذعان کرد که اطلاعات ایران به پایگاه‌های کلیدی ارتش نفوذ کرده و روونی مدت‌ها با مأموران ایرانی همکاری داشته است و حتی از اقدامات خود پشیمان نبوده و اعلام کرده برای دریافت پول حاضر به انجام هر کاری بود.