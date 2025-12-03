خواهرکشی با شلیک گلوله در قرچک ورامین

رئیس پلیس آگاهی شرق تهران از دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلاف خانوادگی، با اسلحه خواهر خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسین یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: پرونده قتل مشکوک در شهرستان قرچک با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی به نتیجه رسید و عامل این جنایت شناسایی و بازداشت شد.

بررسی‌های اولیه حاکی است متهم، مردی جوان، به دلیل اختلافات خانوادگی با خواهر خود، با استفاده از اسلحه گرم اقدام به قتل وی کرده و متواری شده بود. مأموران پلیس با رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی، موفق شدند وی را ظرف چند ساعت بازداشت کنند.

سرهنگ یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: متهم پس از انجام تحقیقات تخصصی و جمع‌آوری مستندات، برای ادامه رسیدگی قضائی تحویل مراجع قانونی شد و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن جزئیات و انگیزه دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد و ابعاد پنهان پرونده در دست بررسی است.