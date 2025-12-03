خواهرکشی با شلیک گلوله در قرچک ورامین

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسین یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: پرونده قتل مشکوک در شهرستان قرچک با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی به نتیجه رسید و عامل این جنایت شناسایی و بازداشت شد.
بررسیهای اولیه حاکی است متهم، مردی جوان، به دلیل اختلافات خانوادگی با خواهر خود، با استفاده از اسلحه گرم اقدام به قتل وی کرده و متواری شده بود. مأموران پلیس با رصد و پیگیریهای اطلاعاتی، موفق شدند وی را ظرف چند ساعت بازداشت کنند.
سرهنگ یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: متهم پس از انجام تحقیقات تخصصی و جمعآوری مستندات، برای ادامه رسیدگی قضائی تحویل مراجع قانونی شد و هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
وی افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن جزئیات و انگیزه دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد و ابعاد پنهان پرونده در دست بررسی است.