میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خواهرکشی با شلیک گلوله در قرچک ورامین

رئیس پلیس آگاهی شرق تهران از دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلاف خانوادگی، با اسلحه خواهر خود را به قتل رسانده بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۱۶
| |
446 بازدید
خواهرکشی با شلیک گلوله در قرچک ورامین

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسین یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: پرونده قتل مشکوک در شهرستان قرچک با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی به نتیجه رسید و عامل این جنایت شناسایی و بازداشت شد.

بررسی‌های اولیه حاکی است متهم، مردی جوان، به دلیل اختلافات خانوادگی با خواهر خود، با استفاده از اسلحه گرم اقدام به قتل وی کرده و متواری شده بود. مأموران پلیس با رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی، موفق شدند وی را ظرف چند ساعت بازداشت کنند.

سرهنگ یار احمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، اعلام کرد: متهم پس از انجام تحقیقات تخصصی و جمع‌آوری مستندات، برای ادامه رسیدگی قضائی تحویل مراجع قانونی شد و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن جزئیات و انگیزه دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد و ابعاد پنهان پرونده در دست بررسی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرونده قتل مشکوک جنایت خواهرکشی قرچک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار مهیب و مشکوک در ادلب
قتل هولناک تازه‌داماد به دست خواهر و مادرش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005daS
tabnak.ir/005daS