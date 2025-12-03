پیشنهاد معرفی ‌‹بانوی فرهنگ سال›»

به گزارش تابناک، پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، در واکنش به بیانات رهبر انقلاب در دیدار امروز با زنان و دختران و تأکید ایشان بر پرهیز از الگوهای تحریفشده غربی درباره زنان، مطلبی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
او نوشت: تأکید رهبر انقلاب بر دوری از الگوهای مخدوش غربی، مسئولیتی تاریخی بر دوش رسانهها قرار میدهد. به باور وی، وزارت ارشاد میتواند با تقویت رسانههای تخصصی بانوان و همچنین ایجاد عنوان «بانوی فرهنگ سال»، نقش مؤثری در برجستهسازی این نگاه اصیل و الهامبخش ایفا کند.