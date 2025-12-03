میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیشنهاد معرفی «بانوی فرهنگ سال»

پس از تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت پرهیز از الگوهای تحریف‌شده غربی درباره زنان، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار متنی بر نقش تاریخی رسانه‌ها در بازنمایی صحیح جایگاه زن ایرانی تأکید کرد.
به گزارش تابناک، پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، در واکنش به بیانات رهبر انقلاب در دیدار امروز با زنان و دختران و تأکید ایشان بر پرهیز از الگوهای تحریف‌شده غربی درباره زنان، مطلبی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

او نوشت: تأکید رهبر انقلاب بر دوری از الگوهای مخدوش غربی، مسئولیتی تاریخی بر دوش رسانه‌ها قرار می‌دهد. به باور وی، وزارت ارشاد می‌تواند با تقویت رسانه‌های تخصصی بانوان و همچنین ایجاد عنوان «بانوی فرهنگ سال»، نقش مؤثری در برجسته‌سازی این نگاه اصیل و الهام‌بخش ایفا کند.

 

پیشنهاد معرفی ‌‹بانوی فرهنگ سال›»

