اخراج ۱۷۰ هزار تبعه خارجی از اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان با داشتن صنایع، کارخانجات، معادن و پروژه‌های متعدد بستر مناسبی برای اشتغال اتباع است و لازم است در اجرای طرح ساماندهی اتباع پیشتاز باشد.

وی افزود: چشم‌انداز استان اصفهان در حوزه اتباع تقلیل جمعیت به کمتر از ۳ درصد است که باید با خروج ۱۷۰ هزار نفر انجام شود.

جمالی نژاد تأکید کرد: این امر باید با اتخاذ تدابیر مناسب انجام شود؛ همچنین لازم است اقدامات بازدارنده لازم در زمینه گسترش اتباع در استان انجام شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ساماندهی اتباع نباید بستر ایجاد گسل توسط دشمنان شود، گفت: این شکاف از همشهریان ما سلب آسایش می‌کند؛ از این رو لازم است از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح ساماندهی اتباع بیان کرد: همه بخش‌های مرتبط باید به اجرای تعهدات خود در مدت باقی مانده توجه لازم را داشته باشند؛ از طرفی لازم است دانش عوامل فعال در این طرح با توجیه آخرین دستورالعمل‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقا یابد.

جمالی‌نژاد افزود: ارائه امکانات به اتباع نباید منجر به تضعیف حقوق هم‌میهنان ما شود چراکه برخی از این امکانات برای ما گران و برای آنها بسیار ارزان است؛ این درحالی است که پرداخت کمیساری به ازای هر تبعه و پناهنده خارجی بسیار ناچیز است.

استاندار اصفهان با تأکید بر مهارت‌آموزی اتباع خارجی تصریح کرد: لازم است این موضوع برای اتباع دارای ویزای کار به منظور اشتغال آنها در مشاغل مجاز مورد توجه باشد.

وی بر مشارکت همه دستگاه‌های خدماتی در برپایی محل جدید ساماندهی اتباع در استان اصفهان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: ما ملزم به ساماندهی اتباع با تقلیل جمعیت آنها هستیم، اما لازم است به درخواست مشاغل سخت برای حضور اتباع نیز پاسخ داده شود؛ به همین دلیل با توجه به شرایط هر شهرستان در میزبانی از اتباع و همچنین تدابیر اتخاذ شده در طرح ساماندهی، باید این دوگانه حل شود.

استاندار اصفهان افزود: ساماندهی اتباع با همان سرعت و قوت گذشته و همچنین با حفظ کرامت اتباع، بدون آسیب به اشتغال صنایع انجام می‌شود.