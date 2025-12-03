میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اخراج ۱۷۰ هزار تبعه خارجی از اصفهان

استاندار اصفهان گفت: هدف استان اصفهان در طرح ساماندهی اتباع تقلیل جمعیت آنها به کمتر از ۳ درصد با خروج ۱۷۰ هزار مهاجر خارجی است.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۰۸
| |
536 بازدید

اخراج ۱۷۰ هزار تبعه خارجی از اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان با داشتن صنایع، کارخانجات، معادن و پروژه‌های متعدد بستر مناسبی برای اشتغال اتباع است و لازم است در اجرای طرح ساماندهی اتباع پیشتاز باشد.

وی افزود: چشم‌انداز استان اصفهان در حوزه اتباع تقلیل جمعیت به کمتر از ۳ درصد است که باید با خروج ۱۷۰ هزار نفر انجام شود.

جمالی نژاد تأکید کرد: این امر باید با اتخاذ تدابیر مناسب انجام شود؛ همچنین لازم است اقدامات بازدارنده لازم در زمینه گسترش اتباع در استان انجام شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ساماندهی اتباع نباید بستر ایجاد گسل توسط دشمنان شود، گفت: این شکاف از همشهریان ما سلب آسایش می‌کند؛ از این رو لازم است از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح ساماندهی اتباع بیان کرد: همه بخش‌های مرتبط باید به اجرای تعهدات خود در مدت باقی مانده توجه لازم را داشته باشند؛ از طرفی لازم است دانش عوامل فعال در این طرح با توجیه آخرین دستورالعمل‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقا یابد.

جمالی‌نژاد افزود: ارائه امکانات به اتباع نباید منجر به تضعیف حقوق هم‌میهنان ما شود چراکه برخی از این امکانات برای ما گران و برای آنها بسیار ارزان است؛ این درحالی است که پرداخت کمیساری به ازای هر تبعه و پناهنده خارجی بسیار ناچیز است.

استاندار اصفهان با تأکید بر مهارت‌آموزی اتباع خارجی تصریح کرد: لازم است این موضوع برای اتباع دارای ویزای کار به منظور اشتغال آنها در مشاغل مجاز مورد توجه باشد.

وی بر مشارکت همه دستگاه‌های خدماتی در برپایی محل جدید ساماندهی اتباع در استان اصفهان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: ما ملزم به ساماندهی اتباع با تقلیل جمعیت آنها هستیم، اما لازم است به درخواست مشاغل سخت برای حضور اتباع نیز پاسخ داده شود؛ به همین دلیل با توجه به شرایط هر شهرستان در میزبانی از اتباع و همچنین تدابیر اتخاذ شده در طرح ساماندهی، باید این دوگانه حل شود.

استاندار اصفهان افزود: ساماندهی اتباع با همان سرعت و قوت گذشته و همچنین با حفظ کرامت اتباع، بدون آسیب به اشتغال صنایع انجام می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان اتباع خارجی تضعیف حقوق خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لغو تعطیلی‌ تهران با بررسی چشمی استاندار!
چرا استاندار تغییر مهم را پنهان کرد؟
استاندار اصفهان: اولویت، تامین آب شرب است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005daK
tabnak.ir/005daK