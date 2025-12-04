بازیکنان و مربیان سابق استقلال و پرسپولیس شاید بیشتر از همه بتوانند در خصوص شرایط و جو دربی صحبت کنند و آنها معتقدند که این دیدار هیچ شباهتی به سایر دیدارها و موقعیت دو تیم در جدول ندارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دربی همیشه یکی از هیجانانگیزترین دیدارهای لیگ برتر ایران است و هواداران استقلال و پرسپولیس برای فرا رسیدن آن لحظهشماری میکنند. جالب اینکه در سالهای اخیر، حاشیهها و صحبتهای پیش از بازی گاه جذابتر از خود مسابقه بوده است.
در همین رابطه، پیشکسوتان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار تابناک درباره شرایط دو تیم پیش از دربی و پیشبینی نتیجه این مسابقه نظرات خود را بیان کردند.
درخشان: پرسپولیس یک بر صفر برنده است
حمید درخشان، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و سرمربی پیشین این تیم که سابقه پیروز شدن در دربی را هم دارد درباره صدوششمین مصاف سرخابیها گفت: «امیدوارم شاهد یک بازی خوب و تماشایی باشیم. هر دو تیم از بازیکنان توانمند و شرایط بسیار مناسبی برخوردارند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا دربی یک بازی معمولی است، تأکید کرد: «دربی همیشه متفاوت است. هرکس بگوید مثل دیگر مسابقات است، اشتباه میکند. درباره این بازی سالها حرف زده میشود و هواداران یا شدیداً خوشحال میشوند یا مدتها ناراحتی را تجربه میکنند.»
درخشان درباره وضعیت پرسپولیس نیز افزود: «پرسپولیسِ اوسمار تیمی بسیار آماده است. تجربه بالای بازیکنان دربیباز، نقطه قوت اصلی تیم است. به نظر من پرسپولیس با یک گل استقلال را شکست میدهد.»
فنونیزاده: عیار واقعی اوسمار در دربی مشخص میشود
مرتضی فنونیزاده، دیگر پیشکسوت پرسپولیس نیز در خصوص دربی ۱۰۶ به تابناک گفت: «هر دو تیم با برد پا به میدان میگذارند. امیدوارم مصدومان هر دو طرف به این بازی برسند تا شاهد یک مسابقه تماشایی باشیم. قضاوت آقای کاظمی هم از نکات مثبت این دیدار است؛ او یکی از بهترین داوران فعلی ایران است.»
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره عملکرد این تیم زیر نظر اوسمار ویرا توضیح داد: «پرسپولیس هنوز آزمون جدی نداشته و این مسابقه اولین محک واقعی اوسمار است. حتی در دو بازی قبلی که پرسپولیس برد، سرمربی امیدهای ما هم میتوانست برنده شود! اگر اوسمار در این بازی و دیدار مقابل تراکتور موفق باشد، میتوان درباره عیار واقعیاش قضاوت کرد. به نظر من پرسپولیس با یک گل استقلال را میبرد و یکی از هافبکها گل میزند.»
فریبا: استقلال با کوشکی و سحرخیزان برنده دربی است
بهتاش فریبا، پیشکسوت قدیمی استقلال در گفتوگو با خبرنگار تابناک درباره شرایط این تیم خاطرنشان کرد: «استقلال الان در فرم خوبی قرار دارد و فوتبال زیبایی را به نمایش میگذارد. امیدوارم منیر الحدادی به این بازی برسد. تا جایی که میدانم احمدی در این دیدار حاضر خواهد بود.»
او درباره شروع ضعیف فصل استقلال توضیح داد: «آن استقلال دیگر تمام شد! اوایل فصل بدنسازی خوبی نداشتیم، فقط با ۱۳ بازیکن به اردو رفتیم و بازیکنان جدید دیر اضافه شدند، اما حالا استقلال عالی شده است. پیشبینی من پیروزی ۲ بر صفر استقلال با گلهای علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان است.»
سیدصالحی: این ۸ بازیکن در دربی تأثیر گذار هستند
سیدمهدی سیدصالحی که سابقه بازی برای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس را دارد درباره دربی ۱۰۶ اظهار داشت: «دربی هیچوقت به جدول ربطی ندارد؛ مهم نیست تیمها در صدر، پایین یا میانه جدول باشند. همیشه حساس بوده و هواداران فقط برد میخواهند، نه تساوی! هر تیمی که تجربه بیشتری داشته باشد، برنده میشود و از نظر من پرسپولیس در این زمینه از استقلال جلوتر است.»
او درباره بازیکنان مؤثر دو تیم برای مصاف روز جمعه گفت: «در استقلال منیر الحدادی، یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و مهران احمدی و در پرسپولیس سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور بازیکنانی هستند که میتوانند در هر لحظه جریان بازی را تغییر دهند.»