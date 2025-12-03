میلی صفحه خبر لوگو بالا
قرعه‌کشی جام جهانی زیر تیغ صداوسیما/ پاس گل ساترا به شبکه‌های ماهواره‌ای؟

قوانین و ممنوعیتی که ساترا برای پلتفرم‌های اینترنتی در خصوص پخش زنده مراسم قرعه‌کشی جام جهانی وضع کرده، عملاً همان انحصار و سانسوری است که در صداوسیما وجود دارد تا مخاطبان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۰۰
| |
189 بازدید
|
۱

قرعه‌کشی جام جهانی زیر تیغ صداوسیما/ پاس گل ساترا به شبکه‌های ماهواره‌ای؟

یک روز پس از ممنوع کردن پخش زنده مراسم قرعه‌کشی جام جهانی برای پلتفرم‌ها، ساترا مجوز داده که پلتفرم‌ها می‌توانند این مراسم را از قاب اختصاصی صداوسیما به نمایش درآوردند که در عمل چیزی تغییر نخواهد کرد و مخاطبان نمی‌توانند تفاوتی را مشاهده کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روزهایی که سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم، سریال و برنامه‌ها از صداوسیما پیشی گرفته‌اند و عمده مخاطبان ایرانی را به خود جذب کرده‌اند، یکی از معدود برنامه‌ها که در انحصار صداوسیما باقیمانده پخش مسابقات فوتبال داخلی است. مسابقاتی که برای این سازمان عریض و طویل با بودجه‌های کلان و غیرقابل تصور، درآمد خوبی هم دارد اما صداوسیما بازهم حاضر نیست حق پخش مسابقات فوتبال را به باشگاه‌ها پرداخت کند.

بسیاری از برنامه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها، مسابقات فوتبال خارجی را که صداوسیما مالکیتی بر آن ندارد به صورت زنده پخش می‌کنند [که البته صداوسیما و پلتفرم‌ها هر دو بدون داشتن حق پخش در این زمینه اقدام می‌کنند] و برخی از آنها مخاطبان زیادی هم دارند. دو مسئله باعث شده بسیاری از مخاطبان فوتبال، مسابقات زنده را به جای صداوسیما از پلتفرم‌های آنلاین تماشا کنند که یکی کیفیت بهتر پخش مسابقات است و مسئله دیگر سرعت پخش که بدون سانسورهای مرسوم صداوسیما برای بیننده روی صفحه نمایش داده می‌شود.

قرعه‌کشی جام جهانی زیر تیغ صداوسیما/ پاس گل ساترا به شبکه‌های ماهواره‌ای؟

در این میان، صداوسیما در حالی که انحصار و مالکیتی روی مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ندارد، توسط یکی از سازمان‌های زیرمجموعه خود (ساترا) پلتفرم‌ها را از پخش زنده قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ منع کرده است. اقدامی که از دو زاویه می‌توان به آن پرداخت که در نگاه اول انحصار کردن پخش این مراسم در داخل ایران است و مسئله بعدی هم احتمالاً به سانسور مراسم باز می‌گردد که شاید در پلتفرم‌ها برخلاف سازوکارهای صداوسیما قرعه‌کشی با فضای بازتری به نمایش در بیاید. با این حال یک روز پس از ممنوع کردن پخش زنده مراسم قرعه‌کشی جام جهانی برای پلتفرم‌ها، ساترا مجوز داده که پلتفرم‌ها می‌توانند این مراسم را از قاب اختصاصی صداوسیما به نمایش درآوردند که در عمل چیزی تغییر نخواهد کرد و مخاطبان نمی‌توانند تفاوتی را مشاهده کنند. در حالی که احتمالاً رفتن به سمت پلتفرم‌ها فقط برای تماشای مراسم قرعه‌کشی بدون سانسور یا حداقل با سانسور کمتر است.

اقدام ساترا برای محدود کردن پخش مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در شرایطی رقم خورده است که علاوه بر فیفا که روی سایت و پلتفرم‌های خود مراسم را به صورت زنده پخش می‌کنند، شبکه‌های ماهواره‌ای هم پخش زنده این مراسم را تبلیغ می‌کنند.

این اقدام ساترا برای محدود کردن پخش مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در شرایطی رقم خورده است که علاوه بر فیفا که روی سایت و پلتفرم‌های خود مراسم را به صورت زنده پخش می‌کنند، شبکه‌های ماهواره‌ای هم پخش زنده این مراسم را تبلیغ می‌کنند که طبیعتاً دسترسی به ماهواره راحت‌تر و کم هزینه‌تر از تماشای پخش زنده روی پلتفرم‌های فیفاست که نیاز به فیلترشکن دارد. با این شرایط این موضوع اصلاً چیز عجیبی نیست که بسیاری به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند، در حالی که می‌توانستند این مراسم را از پلتفرم‌های داخلی تماشا کنند، اما ساترا ابتدا با ممنوعیت و سپس با محدودیت‌هایی که اعمال کرده، این احتمال را پایین آورده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
من که مستقیم از خود فیفا نگاه می کنم. نه صداوسیما رو می بینم نه پلتفرم ها که سانسور شده نشون میدن
tabnak.ir/005daC