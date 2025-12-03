بازگشت اجباری کارمندان اینستاگرام به محل کارشان

اینستاگرام دوباره می‌خواهد شبیه یک شرکت کاملاً حضوری عمل کند. آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، در یادداشتی داخلی اعلام کرده است که بیشتر کارمندان آمریکایی باید از ۲ فوریه ۲۰۲۶ به صورت تمام‌وقت به دفاتر برگردند؛ تصمیمی که عملاً به مدل هیبریدی فعلی پایان می‌دهد.

به گفته موسری، این تغییر برای اینستاگرام صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه تلاشی استراتژیک برای چابک‌تر و خلاق‌تر شدن شرکت و حفظ برتری در رقابت با دیگر شبکه‌های اجتماعی است؛ رقابتی که هر سال شدیدتر می‌شود و حاشیه امنی برای اشتباه باقی نمی‌گذارد.

پایان دوران هیبریدی؛ حضور پنج روز در هفته

بر اساس این سیاست جدید، اینستاگرام انتظار دارد کارکنانش در آمریکا پنج روز هفته را در دفتر حضور داشته باشند. کارمندانی که به صورت «کاملاً ریموت» استخدام شده‌اند، فعلاً می‌توانند وضعیت خود را حفظ کنند و همچنان مقداری انعطاف برای دورکاری موردی (مثلاً برای کار‌های شخصی یا شرایط خاص) در نظر گرفته شده است؛ اما پیام کلی روشن است: دوران کار هیبریدی در اینستاگرام رو به پایان است.

البته اجرای این طرح در همه شهر‌ها یکسان نخواهد بود. در نیویورک محدودیت‌های فضا ممکن است باعث تأخیر در بازگشت کامل کارکنان به دفتر شود. در سمت دیگر، کارکنان منلو پارک ممکن است این شانس را داشته باشند که اگر زمان رفت‌وآمدشان بهتر یا برابر باشد، به دفتر سان‌فرانسیسکو منتقل شوند؛ حرکتی که می‌تواند برای جذب و حفظ استعداد‌ها در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو هم جذاب باشد.

جلسه کمتر، محصول بیشتر؛ نسخه جدید بهره‌وری در اینستاگرام

تمرکز موسری فقط روی حضور فیزیکی نیست؛ او به‌طور جدی به دنبال افزایش بهره‌وری داخلی هم هست. در یادداشتش توضیح می‌دهد که بسیاری از جلسات تکراری هر شش ماه یک‌بار به‌طور خودکار لغو می‌شوند، مگر اینکه واقعاً «ضروری» باشند.

او صریح می‌گوید: «همه ما زمان زیادی را در جلساتی می‌گذرانیم که مؤثر نیستند و این ما را کند می‌کند.» موسری حتی پیشنهاد کرده است جلسات دوره‌ای یک‌به‌یک به‌طور پیش‌فرض دو هفته یک‌بار برگزار شوند و کارمندان تشویق شده‌اند اگر جلسه‌ای در «بلاک تمرکز» آنها قرار می‌گیرد، آن را رد کنند.

در بخش توسعه محصول هم قرار است فرهنگ کاری تغییر کند: تأکید بر نمونه‌سازی (پروتوتایپ) بیشتر و اسلاید کمتر. به این معنی که به‌جای ساعت‌ها ساختن پرزنتیشن، تیم‌ها باید سریع‌تر نسخه‌های اولیه محصول را بسازند و تست کنند. اسناد استراتژی نیز باید حداکثر سه صفحه باشد و اهداف جلسات و نکات کلیدی از همان ابتدای هر مرور، شفاف مطرح شود.

موسری در یادداشتش تأکید می‌کند: «می‌خواهم بیشترِ زمان شما صرف ساختن محصولات عالی شود، نه آماده شدن برای جلسه‌ها.» این رویکرد به‌خوبی نشان می‌دهد تمرکز اصلی مدیریت، هدایت انرژی تیم‌ها به سمت تولید و نوآوری واقعی است، نه فرآیند‌های سنگین اداری.

سال‌های سخت پیش رو و رشد ویدئو در اینستاگرام

با وجود این تغییرات ساختاری، موسری هشدار داده که سال ۲۰۲۶، مانند ۲۰۲۵، سال آسانی برای اینستاگرام و متا نخواهد بود. فشار رقابت با تیک‌تاک، یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها، به‌خصوص در حوزه ویدئو و محتوای کوتاه، همچنان بسیار بالاست.

با این حال، آمار‌ها برای اینستاگرام کاملاً ناامیدکننده نیست. طبق اعداد داخلی، زمان تماشای ویدئو در اینستاگرام نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد کرده است؛ نشانه‌ای قوی از اینکه سرمایه‌گذاری روی Reels و محتوای ویدئویی نتیجه داده است. شرکت اعلام کرده قصد دارد برای افزایش درگیری کاربر، محتوایی را نمایش دهد که «طیف وسیع‌تری از موضوعات» را پوشش می‌دهد و با علایق متنوع هر کاربر هماهنگ است.

در سطح کلان، متا، شرکت مادر اینستاگرام، هم وضعیت مالی نسبتاً محکمی دارد. درآمد متا در سه‌ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، حدود ۲۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است؛ عددی که به رهبری اینستاگرام اجازه می‌دهد ریسک‌های بزرگ‌تری مثل تغییر مدل کار و ساختار داخلی را راحت‌تر بپذیرد.

ترکیب بازگشت به دفتر، حذف جلسات زائد، تمرکز روی پروتوتایپ و رشد ویدئو نشان می‌دهد اینستاگرام وارد فاز تازه‌ای از استراتژی خود شده است؛ فازی که در آن سرعت اجرا، هم‌زمان با رقابت جهانی در شبکه‌های اجتماعی، مهم‌تر از همیشه شده است. حالا باید دید آیا این بازگشت اجباری به دفتر، واقعاً خلاقیت و چابکی مورد نظر موسری را تقویت می‌کند یا موج جدیدی از بحث‌ها درباره آینده کار در صنعت تکنولوژی به راه می‌اندازد.