میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشیمان از شادی بعد از گل به استقلال در دربی

ستاره سابق تیم های استقلال و پرسپولیس خاطره‌ای جالب از گلزنی در دربی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۹۴
| |
787 بازدید
پشیمان از شادی بعد از گل به استقلال در دربی

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، اواسط دهه هشتاد بود که در انتقالی جنجالی علیرضا واحدی نیکبخت از استقلال به پرسپولیس رفت. او همان سال نه تنها با هدایت افشین قطبی توانست جام بردن را با پیراهن قرمز‌ها جشن بگیرد بلکه گلزنی برای این تیم در دربی را هم چشید. صحبت از دربی شماره ۶۳ است که روز دهم فروردین ۱۳۸۶ در ششمین دوره لیگ برتر برگزار شد. پرسپولیس با گل دقیقه ۱۳ توسط نیکبخت پیش افتاد و بازی در نهایت مساوی شد. حالا در آستانه دربی ۱۰۶، او صحبتی جالب درباره آن روز انجام داده است.

نیکبخت بدون هیچ مقدمه‌ای در این باره گفت: «بدترین اتفاق برای من وقتی بود که بعد از گل، خوشحالی کردم. واقعیت را دارم می‌گویم. باید به هواداران استقلال احترام می‌گذاشتم.»

او در واکنش به اینکه هاشمی نسب در چنین شرایطی بیهوش شد، اما تو شادی کردی، پاسخ داد: «بله دقیقا در همین بازی استقلال و پرسپولیس، مهدی یک هفته در کما بود و حتی خود ما با او شوخی می‌کردیم. باور کنید قبل از آن دربی می‌آمدم داخل اتاق می‌دیدم در یک گوشه نشسته و دارد نماز می‌خواند. علتش را که می‌پرسیدم می‌گفت استرس روز بازی را دارم و نمی‌دانم مردم چطور می‌خواهند با ما برخورد کنند.»

نیکبخت در ادامه روایت خود از آن دربی گفت: «آن بازی را انجام دادیم و مهدی گل زد و غش کرد. حتی فردای بازی همه او را مسخره می‌کردیم که چه کاری بود بعد از گل زدن کردی. من با خیلی مهدی رفیقم و همان زمان او برگشت به من گفت جای من نیستی و انشاالله یک روز جای من باشی تا بفهمی حرفم چیست.»

بازیکن اسبق استقلال و پرسپولیس خاطره خود را اینطور تکمیل کرد: «خدا شاهد است عین همین حرف را زد و دقیقا همان اتفاق هم برایم افتاد. چون هیچ چیزی از اتفاقات بعد از گل یادم نیست و فقط یکهو دیدم دقیقه ۷۰ شده، تابلوی تعویض بالا رفته و بیرون آمدم.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا نیکبخت واحدی استقلال گل دربی شادی پرسپولیس
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرسپولیس با سروش و نیازمند به استقبال دربی رفت
ساعت برگزاری دربی ۱۰۶ تغییر کرد
گمانه‌زنی تازه درباره مدافع جنجالی استقلال
دردسر ناخوشایند ساپینتو پیش از دربی ۱۰۶؛ حملات پرحاشیه مدافعان ناراضی استقلال!
طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی
اتفاق عجیب قبل از دربی!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005da6
tabnak.ir/005da6