پشیمان از شادی بعد از گل به استقلال در دربی

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، اواسط دهه هشتاد بود که در انتقالی جنجالی علیرضا واحدی نیکبخت از استقلال به پرسپولیس رفت. او همان سال نه تنها با هدایت افشین قطبی توانست جام بردن را با پیراهن قرمزها جشن بگیرد بلکه گلزنی برای این تیم در دربی را هم چشید. صحبت از دربی شماره ۶۳ است که روز دهم فروردین ۱۳۸۶ در ششمین دوره لیگ برتر برگزار شد. پرسپولیس با گل دقیقه ۱۳ توسط نیکبخت پیش افتاد و بازی در نهایت مساوی شد. حالا در آستانه دربی ۱۰۶، او صحبتی جالب درباره آن روز انجام داده است.
نیکبخت بدون هیچ مقدمهای در این باره گفت: «بدترین اتفاق برای من وقتی بود که بعد از گل، خوشحالی کردم. واقعیت را دارم میگویم. باید به هواداران استقلال احترام میگذاشتم.»
او در واکنش به اینکه هاشمی نسب در چنین شرایطی بیهوش شد، اما تو شادی کردی، پاسخ داد: «بله دقیقا در همین بازی استقلال و پرسپولیس، مهدی یک هفته در کما بود و حتی خود ما با او شوخی میکردیم. باور کنید قبل از آن دربی میآمدم داخل اتاق میدیدم در یک گوشه نشسته و دارد نماز میخواند. علتش را که میپرسیدم میگفت استرس روز بازی را دارم و نمیدانم مردم چطور میخواهند با ما برخورد کنند.»
نیکبخت در ادامه روایت خود از آن دربی گفت: «آن بازی را انجام دادیم و مهدی گل زد و غش کرد. حتی فردای بازی همه او را مسخره میکردیم که چه کاری بود بعد از گل زدن کردی. من با خیلی مهدی رفیقم و همان زمان او برگشت به من گفت جای من نیستی و انشاالله یک روز جای من باشی تا بفهمی حرفم چیست.»
بازیکن اسبق استقلال و پرسپولیس خاطره خود را اینطور تکمیل کرد: «خدا شاهد است عین همین حرف را زد و دقیقا همان اتفاق هم برایم افتاد. چون هیچ چیزی از اتفاقات بعد از گل یادم نیست و فقط یکهو دیدم دقیقه ۷۰ شده، تابلوی تعویض بالا رفته و بیرون آمدم.»