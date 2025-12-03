واردات آب در دستور کار قرار گرفت

وزیر نیرو گفت: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌‍شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ عباس علی آبادی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، درباره واردات آب از کشورهای حاشیه خزر اظهار داشت: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌‍شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

وی افزود: موضوع بعدی اینکه بتوانیم آب مازاد تهیه کنیم که در این رابطه مذاکراتی را با همسایگان داریم اما در منطقه و عرض جغرافیایی که کشور ما قرار گرفته کشورهای دیگر هم دچار مشکل هستند و از این جهت ما تلاش خود را می‌کنیم که در این وضعیت کشوری حاضر به این باشد که آب به ایران صادر کند، استفاده کنیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب و شیرین سازی آب دریا نیز در دستور کار است.