میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سال آینده سال بسیار بدی خواهد بود!

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف بیان کرد: تصور اینکه در آینده عین گذشته [بارش‌ها] اتفاق بیفتد این را بگذارید کنار، تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این هست که فاصله تعداد سال‌های خشک‌مان بیشتر می‌شود، شرایط حدی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۷۵
| |
2086 بازدید
|
۴
سال آینده سال بسیار بدی خواهد بود!

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف بیان کرد: تصور اینکه در آینده عین گذشته [بارش‌ها]اتفاق بیفتد این را بگذارید کنار، تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این هست که فاصله تعداد سال‌های خشک‌مان بیشتر می‌شود، شرایط حدی‌تر می‌شود.

وی افزود: پارسال ما ۶۶ میلیارد مترمکعب آب داشتیم تمام پیش‌بینی‌ها این لود که ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب داریم پس با ۶۶تا شروع کردید، ۵۰ درصد منفی بودی، امسال تا کنون ۴۰ درصد منفی هستیم، پس سال آینده بسیار سال بدی خواهد بود. پس کشاورزی‌ام، صنعت من، مردم باید آماده باشند. ما باید در بدترین شرایط خودمان را آماده کنیم، این نباشد که یک باران بزند تمام شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف آب کشاورزی باران خبرفوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واردات آب در دستور کار قرار گرفت
بارش برف و باران تشدید می‌شود
بحران آب ایران به سی‌ان‌ان رسید
ثبت بیشترین بارش در ۴ شهر غرب کشور
۱۰ روز بارش برف و باران برای این مناطق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
3
پاسخ
نمی خوام زنده بمونم . راست می گم
پاسخ ها
یکی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
6
پاسخ
کسانی که به عمد خشک سالی درست می کنند و جنگل آتش می زنند و درختان را قطع می کنند و اجازه کار علمی برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط را نمیدهند با پاسخگو باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
کدوم سال سال خیلی خوبی بوده ؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۷ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZn
tabnak.ir/005dZn