سال آینده سال بسیار بدی خواهد بود!

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف بیان کرد: تصور اینکه در آینده عین گذشته [بارش‌ها]اتفاق بیفتد این را بگذارید کنار، تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این هست که فاصله تعداد سال‌های خشک‌مان بیشتر می‌شود، شرایط حدی‌تر می‌شود.

وی افزود: پارسال ما ۶۶ میلیارد مترمکعب آب داشتیم تمام پیش‌بینی‌ها این لود که ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب داریم پس با ۶۶تا شروع کردید، ۵۰ درصد منفی بودی، امسال تا کنون ۴۰ درصد منفی هستیم، پس سال آینده بسیار سال بدی خواهد بود. پس کشاورزی‌ام، صنعت من، مردم باید آماده باشند. ما باید در بدترین شرایط خودمان را آماده کنیم، این نباشد که یک باران بزند تمام شود.