فتوای سنگین علیه یک روحانی

آیت‌الله سنجری اراکی فردی است که در جریان دیداری که با آیت‌الله خویی و سید حسین طباطبایی قمی داشته، فتوای ترور احمد کسروی را برای فداییان اسلام گرفته بود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در پی طرح مباحث شبهه‌آفرین درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از سوی فردی ملبس به لباس روحانیت، جمعی از مؤمنین از آیت‌الله سنجری اراکی درباره وی استفتاء کردند.

در متن این استفتاء سؤال شده آیا عبدالرحیم سلیمانی اردستانی که به‌عنوان یک شیعه منکر شهادت حضرت فاطمه (س) شده و بسیاری از فضائل و ولایت مطلقه اهل البیت علیهم السلام را کاملاً رد می‌کند، خارج از مذهب حقه شیعه است یا حکم به مسلمانی او می‌کنید؟

آیت‌الله سنجری اراکی هم در پاسخ اظهار کرده «کسی که به وضوح و با علم، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فضائل و ولایت مطلقه أهل بیت علیهم السلام را انکار کند، از اصول مذهب شیعه خارج شده و حکم به کفر یا خروج از دین بر او صادق است».

آیت‌الله سنجری اراکی از شاگردان آیت‌الله سید صادق روحانی است که در جریان دیداری که با آیت‌الله خویی و سید حسین طباطبایی قمی داشته، فتوای ترور احمد کسروی را برای فداییان اسلام گرفته بود.

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی عضو سابق مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است که به گفته خودش ۳۰ سال در حوزه ادیان پژوهش و تحقیق کرده، اما بیشتر به‌عنوان یک کنشگر سیاسی شناخته می‌شود تا یک چهره حوزوی و سال ۸۸ نیز برای مدتی کوتاه بازداشت بوده است.