دلار ۱۲۰ را رد کرد

در پنجمین روز هفته، قیمت دلار در بازار آزاد رکورد زد.
دلار ۱۲۰ را رد کرد

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
37
پاسخ
واقعا ترامپ باید فکری بحال دلار کند
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
27
پاسخ
چی بگیم
چهار ماه رییس دولت نداشتیم همه چی روال عادی و ثابت بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
22
پاسخ
مبارک است ان شاءالله !!!!!! سال 1400 می گفتن یارو کارشناسه دروغ گفته که تا سال 1406 دلار میشه 284 هزار تومان !!!!!!!!!
امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
32
پاسخ
این دلار نیست که داره میره بالا این زندگی و آرزوهای یک ملت که داره از بین میره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
بدتر از اون عدم پاسخ گویی دولت و مسئولان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
6
پاسخ
هر1000تومان که دلار بالا می رود به جمعیت فقیر کشور 100 هزار اضافه و به سقوط کنندگان زیر خط فقر 100 هزار اضافه می شود. به گرسنگان 100 هزار اضافه می شود و مرگ بر اثر گرسنگی به روندی معمول تبدیل می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
3
پاسخ
انگار نه انگار لحظه به لحظه پول ملی داره میریزه و پودر میشه دولت هم کی بود کی بود میکنه ...رها شده همه چی وگرنه چرا باید در یک ماه ۱۵ درصد ارزش پول ملی بریزه ؟!بانک مرکزی کجاست ؟وزیر اقتصاد کجاست ؟هر هزار تومان که دلار گران میشه یعنی مصیبت اقتصادی آیا کسی هست پاسخ بده ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
1
پاسخ
بله ،جوانها خوشحالند که کسی به پوشش وحجابشون کار ندارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
4
پاسخ
تحریم ها اثر ندارد. چرا از چین کمک نمی خواهید؟ اگر کمک نمیکنه از امریکا کمک بخوهید و امتیاز بدهید زندگی ما بازیچه افکار شما نیست
