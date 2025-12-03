میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش احمد زیدآبادی به انتقادات از شروین حاجی‌پور

احمد زیدآبادی نوشت: شروین حاجی‌پور به عنوان جوانی که اسمی در مجامع هنری بین‌المللی در کرده و جایزه‌ای در این زمینه گرفته است، باید بداند که همۀ این دار و دسته‌های سیاسی‌کار برای مطامع خاص خود به او طمع دارند و کارش را در خدمت پروژه‌های خود می‌خواهند.
واکنش احمد زیدآبادی به انتقادات از شروین حاجی‌پور

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار نوشت:

شروین حاجی‌پور جوان آهنگساز و خواننده‌ای که شاید تا حدی ناخواسته به وسط بازی سیاسی ایران پرتاب شد، اینک با تلخی‌های زهرآلود این بازی روبه رو شده است.

او آلبوم تازه‌ای منتشر کرده و حالا جمعی از افراد به او می‌تازند که چرا برای آلبومش "مجوز" گرفته است. شروین این دسته از افراد را "بی‌معرفت و نامرد" نامیده، اما برخی رسانه‌ها خطاب او را به "مردم" دانسته و همین را هم تیتر کرده‌اند تا مثلاً از او حیثیت‌زدایی کنند!

فقط کسانی که در چنین شرایطی قرار گرفته باشند، حال جوانی مثل شروین را درک می‌کنند، حالی که اینقدر بد می‌شود که ممکن است از نومیدی و افسردگی و کناره‌گیری از جامعه سر درآورد!

بازی سیاست در ایران هرگز تمیز نبوده و در شرایط کنونی به نهایت کثافت و بی‌رحمی خود رسیده است! در این بازی بی‌رحمانه گاه شهروندی را تا عرش برین بالا می‌برند تا بلکه سودی تبلیغاتی از آن عایدشان شود و به محض اینکه احساس کنند او در جهت امیال آنان حرکت نمی‌کند چنان به زمین گرمش می‌کوبند که نتواند قد راست کند!

به همین جهت است که من سال‌هاست به جوانان و بخصوص نوجوانان هشدار می‌دهم که از غرق کردن خود در این بازی بپرهیزند و به جای آن بر دانش و تجربه و توان خود بیفزایند تا روزی که بازی سیاسی در این کشور انسانی‌تر شود.

شروین حاجی‌پور به عنوان جوانی که اسمی در مجامع هنری بین‌المللی در کرده و جایزه‌ای در این زمینه گرفته است، باید بداند که همۀ این دار و دسته‌های سیاسی‌کار برای مطامع خاص خود به او طمع دارند و کارش را در خدمت پروژه‌های خود می‌خواهند. پس وقتی که تصمیم گرفته است راه مستقل و شیوۀ مورد علاقۀ خود را طی کند نباید از تهاجمات رسانه‌ای متعجب و همینطور افسرده‌خاطر شود. این بازی سالیان درازی همین ماهیت را داشته و سالیان درازی نیز همینطور خواهد بود. طبق ندای درون خود حرکت کردن در این کشور، هزینه دارد. درود خدا بر کسی که این هزینه را در کمال شهامت و سرافرازی می‌پردازد و خود را اسیر و زندانی و عبدِ عبیدِ مرده‌باد و زنده‌باد این گروه و آن گروه نمی‌کند. امیدوارم شروین یکی از نمونه‌های درخشان این سلوک ماندگار باشد.

احمد زیدآبادی شروین حاجی پور
