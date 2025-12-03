صادق زیباکلام در یک گفت‌وگوی انتقادی، به ریشه رفتار قدرت‌های غربی نسبت به برنامه موشکی و پهپادی ایران اشاره کرد و گفت: کسانی که امروز می‌پرسند «چرا آمریکا از ما می‌خواهد موشک و پهپاد را کنار بگذاریم؟ چرا فقط با ایران مشکل دارد؟» باید ابتدا به مسیر ۴۶ ساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه کنند. او توضیح داد: شما آمدید و به دلایل سیاسی و رقابت‌های داخلی، اعلام کردید که با غرب و آمریکا دشمن هستید. گفتید اسرائیل باید نابود شود. گفتید مرگ بر آمریکا. خب وقتی چنین خط‌مشی‌ای اتخاذ می‌کنید، طبیعی است که آمریکا از شما می‌خواهد برنامه موشکی و پهپادی‌تان را محدود کنید.