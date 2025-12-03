En
تعداد بازدید : 88
کد خبر:۱۳۴۳۷۷۰
نبض خبر

وقتی شعار مرگ بر آمریکا می‌دهیم، طبیعی است بخواهد برنامه موشکی را محدود کنیم!

صادق زیباکلام در یک گفت‌وگوی انتقادی، به ریشه رفتار قدرت‌های غربی نسبت به برنامه موشکی و پهپادی ایران اشاره کرد و گفت: کسانی که امروز می‌پرسند «چرا آمریکا از ما می‌خواهد موشک و پهپاد را کنار بگذاریم؟ چرا فقط با ایران مشکل دارد؟» باید ابتدا به مسیر ۴۶ ساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه کنند. او توضیح داد: شما آمدید و به دلایل سیاسی و رقابت‌های داخلی، اعلام کردید که با غرب و آمریکا دشمن هستید. گفتید اسرائیل باید نابود شود. گفتید مرگ بر آمریکا. خب وقتی چنین خط‌مشی‌ای اتخاذ می‌کنید، طبیعی است که آمریکا از شما می‌خواهد برنامه موشکی و پهپادی‌تان را محدود کنید.
