وقتی کوچک‌تر بودید، یک نقاشی ساده یا درست کردن یک دفترچه خاطره، بهترین هدیه بود. شاید حالا هم بهترین کادو باشد؛ چراکه نمادی از توجه، محبت و زمانی است که برای تهیه آن گذاشته شده است. اما با بزرگتر شدن، خرید هدیه برای مادران کمی سخت‌تر می‌شود. اما نکاتی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا در خرید هدیه روز مادر خلاقیت بیشتری به خرج دهید!

چرا انتخاب هدیه برای مادران سخت است؟

معمولا می‌گویند «چیزی لازم ندارم»: از آنجایی که اغلب مادران به نیازهای دیگران بیشتر از نیازهای خود اهمیت می‌دهند، مطرح کردن خواسته‌های شخصی برایشان دشوار می‌شود. این مسئله‌ایست که معمولا بسیاری از افراد با آن روبرو می‌شوند.

ممکن است «همه‌چیز» را از قبل داشته باشند: حتی گاهی امکان دارد وسایل مورد نیاز خود را از قبل خریده باشند. بنابراین، یافتن یک هدیه کاربردی که واقعا نداشته باشند، کمی دشوار خواهد شد.

بهتر است هدیه فکرشده باشد تا صرفا یک «کادو»: معمولا ارزش معنوی هدیه و البته عشق و توجهی که پشت آن هدیه نهفته است، برای مادران بسیار ارزشمندتر است. با توجه به این مسئله بهتر است هدیه‌ای که انتخاب می‌‎کنید، بسیار خاص و منحصربه‌فرد باشد، نه یک کادوی کلیشه‌ای و عجولانه! گاهی حتی یک کارت هدیه ساده یا حتی آلبوم عکس می‌تواند بسیار بهتر از یک کادوی گران‌قیمت باشد.

خاص بودن سلیقه: با گذشت زمان، مادران به علایق خود بیشتر توجه می‌کنند؛ فرقی نمی‌کند لباس باشد یا حتی دکور منزل. این موضوع ممکن است انتخاب هدیه متناسب با نیازهایشان را کمی دشوار کند.

بار احساسی و عاطفی هدیه: داشتن رابطه عمیق و صمیمی با مادر باعث می‌شود انتخاب هدیه از لحاظ عاطفی و احساسی کمی سخت شود. ممکن است شما بخواهید چیزی را انتخاب کنید که درخور عشق و زحمات او باشد. البته باید توجه داشته باشید که رسیدن به چنین استانداردی تقریبا ممکن نیست.

اشتباهات رایج در خرید هدیه

ممکن است تا الان در خرید هدیه کارهایی را انجام می‌دادید که از نظر خودتان درست بوده! اما ما به 5 مورد از رایج‌ترین اشتباهات شما در هنگام خرید کادوی روز مادر اشاره می‌کنیم:

1- هدیه‌های شتاب‌زده و بی‌فکر

هیچ چیز مانند یک هدیه‌ دقیقه‌نودی نشان نمی‌دهد که «یادم رفته بود». از تهیه گل یا شکلات‌های کلیشه‌ای و بی‌برنامه پرهیز کنید. در عوض، از قبل فکر کنید و هدیه‌ای معنادار انتخاب کنیدمثلاً یک کریستال سه‌بعدی شخصی‌سازی‌شده به خوبی نشان می‌دهد برای انتخاب هدیه او زمان و توجه صرف کرده‌اید.

2- لوازم خانگی هدیه محسوب نمی‌شوند

بسیاری از شما به اشتباه وسایل خانه یا لوازم مرتبط با کارهای روزمره را به‌عنوان هدیه انتخاب می‌کنید. مگر اینکه مادر شما مستقیم درخواست جاروبرقی یا یک دست تابه جدید کرده باشد، از دادن چیزهایی که بیشتر شبیه «انجام کار» هستند تا «هدیه»، خودداری کنید.

3- هدیه‌های بیش از حد کلی یا غیرشخصی

اگرچه شمع، عطر یا کارت هدیه انتخاب‌های رایجی هستند، اما در صورت انتخاب بدون دقت، ممکن است غیرصمیمی به نظر برسند. اگر تصمیم دارید عطری هدیه دهید، حتما مطمئن شوید که همان رایحه مورد علاقه اوست. یک هدیه شخصی‌سازی‌شده همیشه ارزش بیشتری دارد و احساس بهتری را منتقل می‌کند.

4- انتخاب هدیه مطابق سلیقه خودتان

از انتخاب هدیه بر اساس سلیقه خودتان پرهیز کنید. هدف این است که او احساس ارزشمندی کند، نه اینکه چیزی مطابق سلیقه شما دریافت کند.

5- از هدیه صرف‌نظر نکنید!

حتی اگر مادرتان بگوید «چیزی نمی‌خواهم»، بدون هدیه نروید. یک هدیه کوچک اما معنادار می‌تواند نشان دهد که دوستش دارید و قدردان او هستید. موضوع قیمت نیست؛ اهمیت هدیه در گرو توجه و محبتی است که پشت آن قرار دارد.

اصول انتخاب هدیه‌ای که مادران واقعاً دوست دارند

پیدا کردن و خرید هدیه‌ای که کاملا مناسب و شایسته جایگاه مادر باشد، کار ساده‌ای نیست. گاهی انتخاب هدیه می‌تواند واقعا گیج‌کننده باشد. بعضی مادرها همه چیز دارند و بعضی دیگر فقط از وقت‌گذرانی کنار خانواده خوشحال می‌شوند. بهتر است شما یک قدم بیشتر از دیگران بردارید و به مادرتان نشان دهید که چقدر حضور او در زندگیتان مهم است.

شناخت علایق و سبک زندگی مادر

مادری کردن واقعا هم از نظر احساسی و هم جسمی سخت است. هدیه‌هایی که به آرامش و استراحت مادر کمک می‌کنند، همیشه انتخاب ایده‌آلی هستند. معمولا مادرها برای خودشان لیستی از کارهای مورد علاقه‌شان تهیه نمی‌کنند! پس باید شما از روی کارهایی که در اوقات فراغتشان انجام می‌دهند، سرنخ دریافت کنید.

باشگاه می‌رود؟

یوگا یا مدیتیشن انجام می‌دهد؟

باغبانی می‌کند یا به گل و گیاه علاقه دارد؟

کتاب می‌خواند؟

فکر کردن به کارهایی که دوست دارد انجام بدهد یا حتی انجام کارها را برای او راحت‌تر می‌کند، می‌تواند شما را به ایده‌های خیلی خوبی برساند.

بودجه مناسب و اولویت‌بندی نیازها

به این فکر کنید که مادرتان مدتی است چه چیزی را زیر نظر دارد یا برای خریدش در انتظار بوده است. حتی ممکن است چیزی باشد که هرگز بیان نکرده، اما شما می‌دانید مشکل یا نیاز کوچکی را برایش حل می‌کند. هدیه‌ای کاربردی که استفاده زیادی برای او دارد، همیشه انتخاب مطمئنی است. از یک گجت یا وسیله تکنولوژیک گرفته تا لوازم سفر، محصولات زیبایی یا هر چیزی که بتواند زندگی روزمره‌اش را راحت‌تر کند.

باید در نظر داشته باشید که در هدیه دادن، همیشه «هزینه بیشتر» بهترین ایده نیست. گاهی ارزشمندترین هدیه، کم کردن بار و فشارهای زندگی است. به‌جای اینکه فقط سعی کنید چیزهای مثبت بیشتری به زندگی مادرتان اضافه کنید، به کم‌کردن فشارها و ناراحتی‌های او فکر کنید.

ایده‌های هدیه محبوب برای مادران

درست است که هدایایی مانند شکلات، گل و لوازم ضروری یا حتی یک یادداشت کوتاه صمیمانه می‌تواند بسیار مناسب باشد، اما گاهی اوقات ممکن است به دنبال ایده متفاوتی برای خرید باشید. در این بخش شما را با بهترین ایده‌های هدیه برای مادران آشنا خواهیم کرد:

هدیه‌های شخصی‌سازی شده

هدیه‌های شخصی‌سازی‌شده همیشه جایگاه ویژه‌ای در دل مادرها دارند؛ چون نشان می‌دهند وقت گذاشته‌اید و دقیقا به خود او فکر کرده‌اید. این هدیه‌ها می‌توانند ساده باشند اما اثرشان ماندگار است. این هدیه‌ها نشان می‌دهند به جزئیاتی فکر کرده‌اید که فقط مخصوص خودش است؛ به همین دلیل بهترین و به‌یادماندنی‌ترین هدیه برای مادر خواهد بود:

ماگ با جمله، تاریخ یا تصویری خاص مثل یک جمله‌ خاطره‌انگیز، نقاشی کودکیتان یا عکس دوتایی

زیورآلات با سنگ تولد یا اسم مادر

گردنبند یا دستبندی با حرف اول نام مادر

تابلو یا چاپ هنری از یک خاطره مشترک

دفترچه خاطرات یا آلبوم عکس که لحظه‌های مهم زندگیشان را جمع‌آوری کرده باشید

نقاشی پرتره دیجیتال یا دستی از مادر

شمع یا عطر دست‌ساز با نام او

کتابچه‌ای از جمله‌هایی که دوستشان دارید و دلیل دوست داشتن مادرتان

هدیه‌های کاربردی و روزمره

گاهی مادرها آن‌قدر به فکر همه هستند که دلشان نمی‌آید برای خودشان یک هدیه لوکس بخواهند. به همین منظور، خرید هدیه‌هایی که هم کاربردی باشند و هم چیزهایی که کیفیت زندگی روزمره را بهتر می‌کنند، می‌توانند بهترین انتخاب باشند. در ادامه، به معرفی هدیه‌هایی می‌پردازیم که شما را در ذهن مادرانتان پررنگ‌تر می‌سازد:

ملحفه‌ها و روبالشی‌های مختلف: برای خواب باکیفیت

حوله‌های نرم و لطیف: احساس خوب بعد از استحمام

لوازم آشپزخانه حرفه‌ای و کاربردی: از ست چاقو گرفته تا لوازم برقی پخت‌وپز

قهوه‌ساز یا لوازم دم‌آوری قهوه: برای شروع یک روز پرانرژی

ماساژورهای کوچک خانگی: مثل ماساژور گردن یا ماساژور کف پا

نکات نهایی برای خرید هدیه موفق

زمان‌بندی و بسته‌بندی مناسب

اگر در آخرین لحظه به فکر خرید هدیه روز مادر افتادید یا فراموش کرده بودید، دیجی کالا در کنار شماست. برای کادوی روز مادر دیجی کالا با ارائه گزینه‌های متنوع و جذاب با ارسال اکسپرس، هدیه موردنظرتان را در سریع‌ترین زمان ممکن، به دستتان می‌رساند. حتی برخی محصولات دارای تحویل یک‌روزه یا فوری هستند تا خیال شما از بابت هدیه راحت باشد. چند مورد از گزینه‌های فوق‌العاده در این فروشگاه عبارتند از:

ماگ یا لیوان حرارتی با نوشته‌های زیبا برای روز مادر

محصولات زیبایی یا مراقبتی برای ریلکس کردن در خانه

ساعت، شال، کیف کوچک یا انواع اکسسوری

طلا یا نقره با حرف اول اسم مادر

اضافه کردن یادداشت شخصی و احساسات واقعی

چه قصد داشته باشید یک «باکس هدیه» را خودتان بچینید یا یک باکس آماده و حرفه‌ای تهیه کنید، مهم‌ترین نکته این است که احساسات خود را در آن ادغام کنید. این کار با نوشتن یک متن روی کارت روز مادر دست‌ساز یا خرید یک کارت پستال با متنی ویژه، به‌سادگی امکان‌پذیر است. ا

چطور می‌توانم سلیقه مادر را بهتر بشناسم؟

با مطرح کردن سوالاتی مانند «بهترین هدیه‌ای که تا کنون دریافت کردی چه بوده؟» یا «چیزی بوده که دوست داشتی داشته باشی ولی دیگر نداری؟» می‌تواند به شما در یافتن سلیقه مادر کمک کند.

با پدر، خواهر و برادر یا بهترین دوستش صحبت کنید؛ ممکن است چیزی که مادرتان به آن علاقه دارد را بدانند.

آیا او کسی است که «انجام دادن» را به «داشتن» ترجیح می‌دهد؟

آیا هدیه گران همیشه بهتر است؟

یک هدیه گران‌قیمت برای روز مادر لزوما بهترین انتخاب نیست. اغلب هدیه‌های فکرشده و احساسی بسیار ارزشمندتر هستند. بهترین کادو مواردی هستند که شما برای خرید آن‌ها وقت گذاشته‌اید، به علاقه‌ها و سلیقه‌های مادرتان توجه کرده‌اید، نیازهای او را پوشش داده‌‎اید، کارهای روزمره را برای او راحت‌تر کرده‌اید یا حتی تجربه‌ای خاطره‌انگیز برای اون ساخته‌اید.