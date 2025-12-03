میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر فوری: توزیع یکپارچه ارز مسافرتی از امروز

فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه مرکز مبادله ایران، مطابق با سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای بهبود خدمات‌رسانی و ایجاد یکپارچگی در توزیع ارز، از امروز عملیاتی شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۶۳
| |
1869 بازدید
خبر فوری: توزیع یکپارچه ارز مسافرتی از امروز

فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شد. این اقدام پیرو ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است که بر اساس آن، کارسازی فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی travel.ice.ir امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز مبادله ایران، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به‌تدریج جایگزین روش کنونی فروش مستقیم از طریق بانک‌های عامل شده و کلیه بانک‌ها ملزم به تبعیت از این ابلاغیه هستند.

این تحول مهم در نظام توزیع ارز مسافرتی، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی، ساماندهی و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران خارج از کشور محسوب می‌شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارز مسافر خبر فوری ارز مسافری مرکز مبادله ایران بانک فروش ارز فروش ارز مسافرتی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی بگیریم؟
نحوه ارائه خدمات بانکی و فروش ارز به اتباع خارجی
شرایط و نحوه فروش ارز اربعین در بانک سپه
اختلال در پرداخت ارز مسافرتی در فرودگاه امام
حراج شمش طلا امروز برگزار می‌شود
ارز مسافرتی و این همه حاشیه/ از فشار برخی نمایندگان مجلس برای حذف دلار مسافرتی تا نقره‌داغ شدن کسانی که بلیتشان را کنسل می‌کنند!
شرایط جدید فروش ارز در شعب پنج بانک
اعلام زمان دومین مرحله پیش‌فروش سکه بهار آزادی
فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟
شرایط خروج ارز بیش از ۱۰ هزار دلار از کشور
حراج شمش طلا؛ فرصت خرید تا ۲۴ ساعت دیگر
فروش ارز اربعین امروز تمام می‌شود
توزیع ارز مسافری متوقف شد
زمان برگزاری حراج انواع سکه ضرب ۱۴۰۳ اعلام شد
جزییات تخصیص ارز به کامیون‌داران برای هر سفر خارجی
عرضه گسترده سکه طلا شروع شد
امروز سکه ضرب ۱۴۰۳ حراج می‌شود
فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌ها آزاد شد
فروش ارز حاصل از صادرات به بیش از ۷ میلیارد یورو رسید
بانک مرکزی برای چه مواردی فقط ارز می‌دهد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۷ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZb
tabnak.ir/005dZb