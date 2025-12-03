به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فهرست کامل ستارههای هنرمند حاضر در مراسم قرعهکشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ مراسمی که قرار است روز جمعه در مرکز تاریخی «جان اف. کندی» در واشنگتن دیسی برگزار شود. انتظار میرود میلیونها نفر در سراسر جهان این مراسم را تماشا کنند؛ جشنی که چهرههای بزرگ دنیای فوتبال و مشهورترین هنرمندان دنیا را در آستانه یک لحظه تاریخی برای جام جهانی گرد هم میآورد.
هایدی کلوم، ابرمدل، تهیهکننده و شخصیت تلویزیونی برنده امی، به همراه کوین هارت، یکی از موفقترین کمدینها و بازیگران نسل خود، مجریان اصلی برنامه خواهند بود. همچنین دنی رامیرز، بازیگر و تهیهکننده، با حضور خود گرمای هالیوودی و انرژی تازهای به این رویداد مورد انتظار خواهد بخشید.
هایدی کلوم که تجربه حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان را دارد، گفت: «اینکه دوباره پس از ۲۰ سال میزبان قرعهکشی نهایی هستم، واقعاً فوقالعاده است. جام جهانی جهان را به شکلی بیهمتا کنار هم قرار میدهد و اینکه دوباره بخشی از این جادو باشم آن هم در دورهای با سه میزبان و ۴۸ تیم افتخاری بزرگ است.»
رامیرز نیز اظهار کرد: «من با فوتبال بزرگ شدم و اینکه بتوانم قرعهکشی را اجرا کنم و با ستارههای جام جهانی در چنین رویدادی دیدار کنم، رویایی واقعی است. اینکه این تورنمنت در آمریکا، جایی که به دنیا آمدهام، و مکزیک، ریشه خانوادگیام، برگزار میشود، آن را برای من حتی خاصتر میکند.»
در بخش سرگرمی، مراسم میزبان اجراهای زنده باشکوهی خواهد بود. آندرهآ بوچلی، یکی از برجستهترین صداهای کلاسیک جهان، روی صحنه میرود. رابی ویلیامز، ستاره بزرگ موسیقی جهان، نیز به همراه نیکول شرزینگر، خواننده آمریکایی و هنرمند چندوجهی برنده جوایز متعدد، اجرا خواهد داشت. در پایان مراسم نیز گروه افسانهای ویلیج پیپل با اجرای سرود مشهور جهانی سالن را به شور خواهند آورد.
فیفا اعلام کرد که اسامی برگزارکنندگان رسمی قرعهکشی و دستیاران آنها در زمان مناسب معرفی خواهد شد.