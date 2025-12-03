\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u00ab\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u0627\u0646\u00bb \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0646\u06a9\u0646\u06cc\u062f. \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628 \u0627\u0631\u0632 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.