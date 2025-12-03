میلی صفحه خبر لوگو بالا
سردار «محمدیان» گفت: خانه خود را تبدیل به بانک نکنید.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۶۰
| |
250 بازدید
|
۱
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار «محمدیان» فرمانده پلیس تهران گفت: خانه خود را تبدیل به بانک نکنید. هنگام تبدیل ریال به ارز خارجی مراقب ارز جعلی باشید.

بانک ما خانه ما ، یخچال و سفره ما ، خطاب به همه مردم نه به قشر خاص
