پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال 1404

بهروزرسانی: ۱۱ آذر ۱۴۰۴
در شرایط کنونی، در حالی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار آبشده در بازار داخلی در محدوده ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان معامله میشود و قیمت اونس جهانی طلا به ۴,۲۳۲ دلار، یکی از بالاترین سطوح تاریخی رسیده، سؤال اصلی سرمایهگذاران این است: «تا پایان سال ۱۴۰۴، طلا به چه عددی می رسد؟». بر اساس بررسیهای چندبعدی از تحولات بینالمللی تا شاخصهای داخلی، پیشبینی میشود قیمت طلای ۱۸ عیار در پایان اسفند ۱۴۰۴ بین ۱۳.۵ تا ۱۵.۵ میلیون تومان نوسان کند. در این بازه، ۱۴.۵ میلیون تومان بهعنوان سناریوی محوری و بعیدترین نقطه از خطا در نظر گرفته میشود.
در آذر ۱۴۰۴، بازار طلا در ایران تحت تأثیر سه عامل کلیدی شکل گرفته:
قیمت جهانی طلا که اخیراً به بالاتر از ۴,۲۰۰ دلار رسیده است،
نرخ دلار در بازار آزاد که به ۱۱۸,۷۰۰ تومان نزدیک شده،
و تورم سرسامآور داخلی که سالانه احتمالاً از مرز ۴۵ درصد فراتر خواهد رفت.
این ترکیب، قیمت طلا آب شده را به سطحی بالاتر از ۱۲ میلیون تومان رسانده است، رقمی که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری دارد، اما هنوز ممکن است فقط «نیمهراه» یک روند صعودی طولانیتر باشد. بنابراین می توان گفت ارزش خرید دارد.
تحلیلگران بینالمللی سه دیدگاه اصلی دارند:
اگر فضای ژئوپلیتیک آرام بماند و فدرال رزرو به سیاست سختگیرانه خود ادامه دهد، طلا ممکن است در محدوده ۳,۹۰۰–۴,۱۰۰ دلار تثبیت شود ولی این سناریو با توجه به تنشهای خلیج فارس و جنگهای ادامهدار در خاورمیانه، کماحتمال است.
در شرایط افزایش تنشها، از حمله به نفتکشها تا تحریمهای گستردهتر قیمت اونس میتواند به ۴,۴۰۰–۴,۶۰۰ دلار صعود کند.
در بدترین شرایط (بحران مالی جهانی یا رکود عمیق)، طلا حتی پتانسیل عبور از ۵,۰۰۰ دلار را دارد، هرچند این دیدگاه هنوز فراتر از افق نزدیک است.
با توجه به روند فعلی، احتمال اینکه اونس در پایان سال میلادی ۲۰۲۵ بین ۴,۲۰۰ تا ۴,۴۵۰ دلار ثبت شود، بسیار بالاست.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان درگیر کنترل تورم هستند، اما در ایران این چالش دوچندان است. با تورم بالای ۴۰ درصدی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، انتظار میرود نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۲۵ تا ۱۴۵ هزار تومان برسد. این رشد، حتی در صورت مدیریت ظاهری ارز، بهصورت تأخیری لزوماً بر قیمت کالاهای دارای معادل خارجی از جمله طلا تأثیر خواهد گذاشت.
فصل آذر تا اسفند، تقاضای سنتی برای طلا در مناسبتهایی مانند عروسی یا هدایا افزایش مییابد. علاوه بر این، در صورت رکود بازار مسکن یا ناپایداری بورس، سرمایهگذاران بیشتر به سمت طلا و سکه میروند. این حرکت جمعی، قیمت را حتی در شرایط ثبات نسبی جهانی، تحت فشار صعودی قرار میدهد.
با استفاده از فرمول استاندارد تبدیل قیمت جهانی به داخلی:
قیمت گرم طلا (۱۸ عیار)=(۳۱.۱قیمت اونس×نرخ دلار)×۰.۷۵۴
و با فرض:
اونس طلا: ۴,۲۳۲ → ۴,۴۵۰ دلار
دلار: ۱۱۸,۷۰۰ → ۱۴۵,۰۰۰ تومان
اعداد حاصل، سه سناریوی زیر را ترسیم میکند:
|
خوشبینانه
|
کاهش تنشهای سیاسی + مدیریت موفق ارز
|
۱۱.۵ – ۱۳
|
واقعبینانه
|
تورم ادامهدار + تنش متوسط + تقاضای فصلی
|
۱۳.۵ – ۱۵.۵
|
بدبینانه
|
تحریمهای شدید یا بحران امنیتی
|
۱۵.۵ – ۱۸+
با قیمت فعلی ۱۲.۲۸۰ میلیون تومان و روند ۶ ماهه صعودی اونس جهانی (از ۳,۵۰۰ به بیش از ۴,۲۰۰ دلار)، بازار نیمی از احتمالات آینده را قیمتگذاری کرده است. اما فشارهای داخلی، هم تورمی و هم روانی همچنان فعال هستند.
اگر طلا و دلار بهطور ترکیبی ۱۰ تا ۲۵ درصد رشد کنند (که با توجه به روندهای کنونی بعید نیست)، قیمت نهایی در پایان سال بهراحتی میتواند به ۱۳.۵ تا ۱۵.۵ میلیون تومان برسد. این بازه، نه بیشازحد خوشبینانه است و نه نگرانکننده؛ بلکه محصول منطقی از تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی است.
استراتژی خرید مرحلهای: ورود به بازار در چند مرحله ریسک نوسان کوتاهمدت را کاهش میدهد.
استفاده از اصلاحات: هرگاه خبرهای مثبت (مانند گفتوگوهای دیپلماتیک) باعث کاهش موقت قیمت شوند، فرصت مناسبی برای خرید اضافی فراهم میشود.
اجتناب از هیجان: طلا در این شرایط، ابزاری برای حفاظت از ثروت است، نه سود سریع. هدف اصلی، جلوگیری از فرسایش ارزش پسانداز در برابر تورم است، نه دستیابی به سود مضاعف.
در دنیایی پر از نااطمینانی، طلا همچنان یکی از معدود داراییهایی است که ارزش ذاتی آن در طول زمان حفظ میشود. با ترکیبی از فشارهای جهانی و داخلی، انتظار میرود قیمت آن تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور طبیعی و بدون شوک غیرمنتظره، در محدوده ۱۳.۵ تا ۱۵.۵ میلیون تومان قرار گیرد.
نویسنده: مهدی مهدوی