معاون انرژی رئیس جمهور گفت: به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس: اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و‌ رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حاشیه جلسه صبح امروز هیات دولت از تسلیت و ابراز همدردی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و اعضای دولت و ... که درپی فوت همسر و یکی از فرزندانش صورت گرفت، قدردانی کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تسلیم محض مشیت خداوند متعال هستم، گفت: به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.

گفتنی است: در جلسه امروز هیات دولت، اعضای دولت بار دیگر با اسماعیل سقاب اصفهانی ابراز همدردی کرده و از تصمیم وی در اهدای اعضای بدن دختر نوجوانش که منجر به جان‌بخشی به ۱۲ نفر دیگر شد، تقدیر و تشکر کردند.