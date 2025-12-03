میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین اظهارنظر سقاب‌اصفهانی پس از درگذشت عزیزانش

معاون انرژی رئیس جمهور گفت: به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۵۵
| |
627 بازدید
|
۲
اولین اظهارنظر سقاب‌اصفهانی پس از درگذشت عزیزانش

معاون انرژی رئیس جمهور گفت: به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس: اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و‌ رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حاشیه جلسه صبح امروز هیات دولت از تسلیت و ابراز همدردی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و اعضای دولت و ... که درپی فوت همسر و یکی از فرزندانش صورت گرفت، قدردانی کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تسلیم محض مشیت خداوند متعال هستم، گفت: به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.

گفتنی است: در جلسه امروز هیات دولت، اعضای دولت بار دیگر با اسماعیل سقاب اصفهانی ابراز همدردی کرده و از تصمیم وی در اهدای اعضای بدن دختر نوجوانش که منجر به جان‌بخشی به ۱۲ نفر دیگر شد، تقدیر و تشکر کردند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سقاب اصفهانی فوت همسر سقاب اصفهانی درگذشت همدردی تصادف خبر فوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعضای بدن دختر معاون رئیس‌جمهور اهدا می‌شود
سردار علیرضا افشار درگذشت
دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شد
همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت + جزئیات
علت تصادف خانواده سقاب‌اصفهانی مشخص شد
فوت موتور سوار در بزرگراه شیخ فضل الله
پیام تسلیت قالیباف به اسماعیل سقاب اصفهانی
اسکندر فیروز درگذشت
مراسم تشییع پیکر فرزند کاظم صدیقی
جزئیات تازه از فوت محمد مهدی صدیقی
امامعلی حبیبی در گذشت؛ وداع با اولین طلایی ایران در المپیک
اسدالله عسگراولادی دعوت حق را لبیک گفت
پدر بابک خرمدین در زندان در گذشت
39 تصادف منجر به فوت و جرح در 24 ساعت گذشته
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
سه فوتی و ۱۱ مجروح بر اثر تصادف زنجیره‌ای در فشافویه
حادثه رانندگی و فوت ۳ نفر در محور الشتر به فیروزآباد
فوری: فرزند خبرساز آیت الله صدیقی درگذشت
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به سقاب اصفهانی
انتشار خبر فوت یک بیمار مشکوک به کرونا در قم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
برای شادی ارواح مطهر عزیزان آسمانی ، صلوات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
1
پاسخ
خداوند صبر بده واقعا سختهو
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۶ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZT
tabnak.ir/005dZT