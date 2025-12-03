دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ مجتبی نوریان در توضیح این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تیراندازی در یک جشن عروسی در یکی از محلههای شهرستان دورود، مأموران فوراً برای بررسی به محل حادثه اعزام شدند.
شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی
وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل وقوع حادثه و انجام بررسیهای میدانی، مشخص شد که دو نفر از شرکتکنندگان در این جشن اقدام به تیراندازی کرده و موجب ترس و نگرانی شهروندان شدهاند. با تلاش سریع و دقیق مأموران، این افراد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند. همچنین، یک قبضه سلاح جنگی نیز از آنها کشف و ضبط گردید.
هشدار پلیس درباره پیامدهای تیراندازی در مراسمها
فرمانده انتظامی شهرستان دورود در پایان تأکید کرد: تیراندازی در مراسمهایی مانند جشنها و عروسیها یکی از رسومات نادرستی است که در اغلب موارد منجر به رخدادهای ناگوار میشود. پلیس به طور جدی با خرید، فروش و نگهداری سلاحهای غیرمجاز برخورد میکند و از شهروندان درخواست دارد تا هرگونه اطلاعات مرتبط با این موارد را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس درمیان بگذارند.