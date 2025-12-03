میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی

دستگیری سریع عاملان تیراندازی در جشن عروسی دورود توسط پلیس، همراه با کشف یک قبضه سلاح جنگی، امنیت منطقه را بازگرداند.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۵۴
| |
177 بازدید

دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ مجتبی نوریان در توضیح این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تیراندازی در یک جشن عروسی در یکی از محله‌های شهرستان دورود، مأموران فوراً برای بررسی به محل حادثه اعزام شدند.

شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی

وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل وقوع حادثه و انجام بررسی‌های میدانی، مشخص شد که دو نفر از شرکت‌کنندگان در این جشن اقدام به تیراندازی کرده و موجب ترس و نگرانی شهروندان شده‌اند. با تلاش سریع و دقیق مأموران، این افراد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند. همچنین، یک قبضه سلاح جنگی نیز از آنها کشف و ضبط گردید.

هشدار پلیس درباره پیامد‌های تیراندازی در مراسم‌ها

فرمانده انتظامی شهرستان دورود در پایان تأکید کرد: تیراندازی در مراسم‌هایی مانند جشن‌ها و عروسی‌ها یکی از رسومات نادرستی است که در اغلب موارد منجر به رخداد‌های ناگوار می‌شود. پلیس به طور جدی با خرید، فروش و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست دارد تا هرگونه اطلاعات مرتبط با این موارد را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس درمیان بگذارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دستگیری تیراندازی دورود عروسی سلاح جنگی خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عروسی گروهی در خرابه‌های خان یونس
فیلم عروسی مردم مومن و سهیل قاصدی
عکس: مراسم عروسی دسته‌جمعی در غزه پس از دو سال جنگ
دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در نارمک
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۶ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZS
tabnak.ir/005dZS