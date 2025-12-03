میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پی گیری های «ملّی» آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد

سفارش های ویژه نماینده یکی از شهرستانها در استان غربی کشور، صرفا برای جذب چند نفر آشنا نبوده است، همسر وی نیز به گونه ای از الطاف نمایندگی شوهرش، بهره می برند.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۴۶
| |
403 بازدید
|
۳

پی گیری های «ملّی» آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد

یکی از نمایندگان غرب کشور در مجلس شورای اسلامی با استفاده از موقعیت خود، سفارش های ویژه ای را به برخی نهادها داشته است و با محقق نشدن برخی از آنها، با ابزارهای نظارتی مجلس، نهاد مربوطه را تحت فشار گذاشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، موضوع اصلی، سوء استفاده از نمایندگی مردم برای انجام انتصابات، انتقال‌های ویژه و جذب نیروی انسانی خارج از چارچوب‌های قانونی و اداری معمول، به نفع افرادی است که آقای نماینده نام آنها را لیست کرده و شدیدا هم پیگیر آن بوده است؛ آن هم در نامه هایی با سربرگ رسمی نمایندگی مجلس.

پی گیری های ملی آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد
نکته جالب این که این نماینده درخواست جذب برای چند نفر در وزارت بهداشت و درمان را به دلیل شرایط روحی و مشکلات عدیده، فوری عنوان کرده است.

پی گیری های ملی آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد
از جمله مهم‌ترین موارد مندرج در چند نامه آقای نماینده می توان به  اعمال نفوذ برای جذب و انتصاب اشاره کرد؛ بر اساس مدارک به دست آمده،  این نماینده با نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی جذب نیرو (مانند برگزاری آزمون و سنجش شایستگی) و با فشار بر وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، درصدد تحمیل لیست‌های نامزدهای از پیش تعیین‌شده برای استخدام بوده است.

پی گیری های ملی آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد
انتقال ویژه همسر که دریافت مزایای ویزه ای برای او در پی داشته است. همسر این نماینده که به عنوان پرسنل درمانی در یک بیمارستان واقع در منطقه‌ای محروم خدمت می‌کرد، به واسطه همسر نماینده مجلس بودن، به‌گونه‌ای انتقال یافته که عملاً از انجام وظایف محوله در محل خدمت اصلی معاف شده است. همسر وی در نامه هایش، از آپشن ویزه ای برای پیش بردن خواسته هایش استفاده کرده است: اینجانب همسر فلانی می باشند!

پی گیری های ملی آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد

 گزارش‌ها حاکی از دریافت مزایایی چون اضافه‌کاری، حق مأموریت و حق سختی کار برای این فرد، علیرغم عدم حضور فیزیکی در محل خدمت اولیه است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. هدف نهایی، تثبیت وضعیت شغلی همسر در مرکز ستادی وزارتخانه در تهران، بدون دارا بودن تجربه مرتبط بوده است.

تبدیل ابزار نظارتی به اهرم فشار 

در مواردی که درخواست‌های این نماینده با استناد به قوانین و مقررات موجود از سوی وزارتخانه مربوطه قابل اجرا نبوده، وی از ابزارهای رسمی نظارتی خود مانند «طرح سؤال»  یا مشارکت در طرح های نظارتی دیگر به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه اجرایی و وزیر مربوطه استفاده کرده است. این اقدام باعث شده تا پیگیری منافع شخصی و خانوادگی در پوشش پیگیری «سؤالات ملی» و «عدالتخواهی» قرار گیرد.

پی گیری های ملی آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد

نماینده که دور سر قانون می گردد!

این نماینده در فضای رسانه‌ای و عمومی، خود را مدافع حقوق مردم مناطق محروم و چهره‌ای عدالت‌خواه معرفی می‌کند، اما اقدامات اخیر در جهت تأمین منافع خاص و دور زدن قانون برای نزدیکانش، در تضاد آشکار با این ادعاهاست.
این پرونده، به معنای «تبدیل ابزار نظارتی مجلس به اهرم فشار برای تأمین منافع شخصی» و «دوگانگی بین شعارهای عمومی و عملکرد خصوصی» است. اگرچه نماینده مربوطه تمام خواسته های خود را قانونی عنوان کرده، اما در برابر موانع موجود در مسیر خواسته هایش، از ابزارهای نظارتی علیه مسئول یا برخی از  مسئولان مربوطه بهره برده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نماینده مجلس نماینده مجلس ابزار نظارتی وزارت بهداشت نامه نمایندگان سوء استفاده خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهیدبهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس؛ سال ۵۹
کدام نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند؟
پایداریچی‌ها غیر از فحش دو کلمه حرف حساب ندارند
افشاگری یک نماینده از مافیای رمزارز در ایران
مجلس به دنبال تقویت ابزار نظارتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
2
پاسخ
اگر این همه اسناد و مدارک واقعی دارین، خب چرا اسمش رو نگفتین؟!
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
2
پاسخ
چرا محاکمه نمی شود؟...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
امثال این نماینده ها رو مقایسه کنید با نماینده ای که پسرش پیک موتوری بود و چند روز پیش در تصادف جونش رو از دست داد !این نماینده های رانت خوار رو با اسم و رسم رسوا کنید! یک راه مبارزه با فساد افشاگری است.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۶ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZK
tabnak.ir/005dZK