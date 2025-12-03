پی گیری های «ملّی» آقای نماینده برای خانه و خانواده! +اسناد

سفارش های ویژه نماینده یکی از شهرستانها در استان غربی کشور، صرفا برای جذب چند نفر آشنا نبوده است، همسر وی نیز به گونه ای از الطاف نمایندگی شوهرش، بهره می برند.

یکی از نمایندگان غرب کشور در مجلس شورای اسلامی با استفاده از موقعیت خود، سفارش های ویژه ای را به برخی نهادها داشته است و با محقق نشدن برخی از آنها، با ابزارهای نظارتی مجلس، نهاد مربوطه را تحت فشار گذاشته است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، موضوع اصلی، سوء استفاده از نمایندگی مردم برای انجام انتصابات، انتقال‌های ویژه و جذب نیروی انسانی خارج از چارچوب‌های قانونی و اداری معمول، به نفع افرادی است که آقای نماینده نام آنها را لیست کرده و شدیدا هم پیگیر آن بوده است؛ آن هم در نامه هایی با سربرگ رسمی نمایندگی مجلس.



نکته جالب این که این نماینده درخواست جذب برای چند نفر در وزارت بهداشت و درمان را به دلیل شرایط روحی و مشکلات عدیده، فوری عنوان کرده است.



از جمله مهم‌ترین موارد مندرج در چند نامه آقای نماینده می توان به اعمال نفوذ برای جذب و انتصاب اشاره کرد؛ بر اساس مدارک به دست آمده، این نماینده با نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی جذب نیرو (مانند برگزاری آزمون و سنجش شایستگی) و با فشار بر وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، درصدد تحمیل لیست‌های نامزدهای از پیش تعیین‌شده برای استخدام بوده است.



انتقال ویژه همسر که دریافت مزایای ویزه ای برای او در پی داشته است. همسر این نماینده که به عنوان پرسنل درمانی در یک بیمارستان واقع در منطقه‌ای محروم خدمت می‌کرد، به واسطه همسر نماینده مجلس بودن، به‌گونه‌ای انتقال یافته که عملاً از انجام وظایف محوله در محل خدمت اصلی معاف شده است. همسر وی در نامه هایش، از آپشن ویزه ای برای پیش بردن خواسته هایش استفاده کرده است: اینجانب همسر فلانی می باشند!

گزارش‌ها حاکی از دریافت مزایایی چون اضافه‌کاری، حق مأموریت و حق سختی کار برای این فرد، علیرغم عدم حضور فیزیکی در محل خدمت اولیه است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. هدف نهایی، تثبیت وضعیت شغلی همسر در مرکز ستادی وزارتخانه در تهران، بدون دارا بودن تجربه مرتبط بوده است.

تبدیل ابزار نظارتی به اهرم فشار

در مواردی که درخواست‌های این نماینده با استناد به قوانین و مقررات موجود از سوی وزارتخانه مربوطه قابل اجرا نبوده، وی از ابزارهای رسمی نظارتی خود مانند «طرح سؤال» یا مشارکت در طرح های نظارتی دیگر به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه اجرایی و وزیر مربوطه استفاده کرده است. این اقدام باعث شده تا پیگیری منافع شخصی و خانوادگی در پوشش پیگیری «سؤالات ملی» و «عدالتخواهی» قرار گیرد.

نماینده که دور سر قانون می گردد!

این نماینده در فضای رسانه‌ای و عمومی، خود را مدافع حقوق مردم مناطق محروم و چهره‌ای عدالت‌خواه معرفی می‌کند، اما اقدامات اخیر در جهت تأمین منافع خاص و دور زدن قانون برای نزدیکانش، در تضاد آشکار با این ادعاهاست.

این پرونده، به معنای «تبدیل ابزار نظارتی مجلس به اهرم فشار برای تأمین منافع شخصی» و «دوگانگی بین شعارهای عمومی و عملکرد خصوصی» است. اگرچه نماینده مربوطه تمام خواسته های خود را قانونی عنوان کرده، اما در برابر موانع موجود در مسیر خواسته هایش، از ابزارهای نظارتی علیه مسئول یا برخی از مسئولان مربوطه بهره برده است.