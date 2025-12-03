شناسایی قاتل از بین بازیگران معروف؛ موضوع رئالیتی شوی تازه سعید ابوطالب

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سعید ابوطالب سیاستمدار و مستندساز که طی چندسال گذشته با رئالیتی شوهای «شبهای مافیا» و «پدرخوانده» در شبکه نمایش خانگی حضور داشت، بهزودی با یکاثر دیگر در اینژانر وارد فضای مورد اشاره میشود.
اینبرنامه با عنوان «وکیل مدافع» به داستانهای جنایی معروف جهان اختصاص دارد.
سهیل سحرگشا مجری طرح «وکیل مدافع» میگوید اینبرنامه با حضور بازیگران و وکلا و فعالان اجتماعی ساخته میشود و ابوطالب مثل «شبهای مافیا» و «پدرخوانده» ساختار جدیدی از رئالیتیشو را ارائه میدهد.
وکیل مدافع به گفته سازندگانش یک دادگاه برای شناختن بهترین وکلا و کارآگاهان است؛ دادگاهی با یک میلیارد تومان جایزه برای کسی که قاتل را از میان ۵ بازیگر متهم شناسایی کند.