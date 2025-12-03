میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شناسایی قاتل از بین بازیگران معروف؛ موضوع رئالیتی شوی تازه سعید ابوطالب

رئالیتی شوی تازه سعید ابوطالب پس از دو برنامه قبلی او در این‌حوزه به زودی در بستر شبکه نمایش خانگی منتشر می‌شود، در فضای پرونده های جنایی و شناخت قاتل است.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۴۰
| |
676 بازدید
|
۱

شناسایی قاتل از بین بازیگران معروف؛ موضوع رئالیتی شوی تازه سعید ابوطالب

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سعید ابوطالب سیاستمدار و مستندساز که طی چندسال گذشته با رئالیتی شوهای «شب‌های مافیا» و «پدرخوانده» در شبکه نمایش خانگی حضور داشت، به‌زودی با یک‌اثر دیگر در این‌ژانر وارد فضای مورد اشاره می‌شود. 

این‌برنامه با عنوان «وکیل مدافع» به داستان‌های جنایی معروف جهان اختصاص دارد. 

سهیل سحرگشا مجری طرح «وکیل مدافع» می‌گوید این‌برنامه با حضور بازیگران و وکلا و فعالان اجتماعی ساخته می‌شود و ابوطالب مثل «شب‌های مافیا» و «پدرخوانده» ساختار جدیدی از  رئالیتی‌شو را ارائه می‌دهد.

وکیل مدافع به گفته سازندگانش یک دادگاه برای شناختن بهترین وکلا و کارآگاهان است؛ دادگاهی با یک میلیارد تومان جایزه برای کسی که قاتل را از میان ۵ بازیگر متهم شناسایی کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شبکه نمایش خانگی رئالیتی شو سعید ابوطالب
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
عجب....سریالهای نمایش خانگی پر شده از ژانرهای جنایی و پیدا کردن قاتل...این هم اضافه شد بهش..
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۶ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZE
tabnak.ir/005dZE