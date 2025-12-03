شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟

علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان هم با مصوبه امروز مجلس در ارتباط با قانون جدید مهریه و حمایت کیفری تا سقف 14 سکه موافقت خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنده علاوه بر مطالعات تطبیقی که در حوزه مهریه در سایر کشورها انجام دادم، چند موضوع را نیز بررسی کردم. اولا در بحث فقهی این موضوع، به قاعده لاضرر استناد کردم که عصاره شریعت اسلامی است هر جا یک نهادی به بیراهه رفت، باید آن نهاد اصلاح شود. سنت شرعی نامش مهریه بود و آدرس قرآنی و سیره اهل بیت است که امروز ابزار شده است. بر اساس قاعده لاضرر باید این نهادهای اشتباه را به عنوان قانونگذار تعدیل و اصلاح کنیم.

وی افزود: در مصوبه، سراغ اصل ترازی معاملات نرفتیم. ایرادی که شورای نگهبان می گیرد؛ همین اتفاق در سال 91 اتفاق افتاده بود تا جایی که رسم شده بود که سالهای تولد را مهریه تعیین می کردند، قانونگذار می گفت که من به عنوان حکمران، که باید هزینه دادرسی شما را از بیت المال پرداخت کنم تا 110 سکه را حمایت کیفری می کنم. الان آماری که اعلام کردند 25 هزار محکوم مالی در این زمینه داریم. پس بحث فقهی آن هم وارد ترازی نشدیم و سقف هم تعیین نکردیم و زوج و زوجه بیشتر از اینها می توانند توافق بکنند و یا صلح بکنند یا هر نوع توافق دیگری داشته باشند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: یک بحث دیگر بحث عرف اقتصادی و ارزش مهریه را در نظریات فقها جستجو کردم. آیت الله نوری همدانی نظرش بر این بود که این اقتصادی که به ما تحمیل شد و اگر ادامه پیدا کند 110 سکه، 13، 14 میلیارد تومان می شود و 25 هزار زندانی ممکن است به 50 هزار نفر برسد. آنجا گفتند که ما رویکرد پویا و عرفی و عقلانی نسبت به بعضی از نهادهایی داشته باشیم که به بیراهه رفته اند. تفکیک مالکیت را هم گفتم با قابلیت مطالبه.

سخنگوی حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در فقه پویایی خودمان یک قاعده داریم که حرمت دارد کسی که ناتوانی مالی دارد را در زندان نگه داریم. اینکه دولت می گوید 25 هزار زندانی داریم این حرف سنگینی است اصلا باید دولت لایحه می داد. ما یک میثاق نامه در حوزه بین الملل دارریم که در حوزه مدنی و سیاسی آن را امضا کرده ایم. ماده 11 میثاق می گوید تمام دولت هایی که به این میثاق پیوسته اند حق ندارند که در حوزه قراردادها و حوزه مالی کسی را حبس کنند. چطور دولت می گوید که 25 هزار زندانی دارد؟

آذری گفت: در بحث شورای نگهبان یک بررسی کردم دیدم که قانون محدودیت مهریه مغایر با شرع در چند نظر شورای نگهبان که سال 91 بود شناخته نشده است زیرا با اصول فقهی و عدالت و رفع ظلم در خانواده سازگار است و این مصوبه مصداقی از اجتهاد پویا را دارد برای حل مشکل نهاد خانواده است.