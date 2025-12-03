میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حمایت کیفری تا سقف 14 سکه و احتمال موافقت شورای نگهبان با این مصوبه توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۳۲
| |
594 بازدید
|
۴

شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟

علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان هم با مصوبه امروز مجلس در ارتباط با قانون جدید مهریه و حمایت کیفری تا سقف 14 سکه موافقت خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنده علاوه بر مطالعات تطبیقی که در حوزه مهریه در سایر کشورها انجام دادم، چند موضوع را نیز بررسی کردم. اولا در بحث فقهی این موضوع، به قاعده لاضرر استناد کردم که عصاره شریعت اسلامی است هر جا یک نهادی به بیراهه رفت، باید آن نهاد اصلاح شود. سنت شرعی نامش مهریه بود و آدرس قرآنی و سیره اهل بیت است که امروز ابزار شده است. بر اساس قاعده لاضرر باید این نهادهای اشتباه را به عنوان قانونگذار تعدیل و اصلاح کنیم.

وی افزود: در مصوبه، سراغ اصل ترازی معاملات نرفتیم. ایرادی که شورای نگهبان می گیرد؛ همین اتفاق در سال 91 اتفاق افتاده بود تا جایی که رسم شده بود که سالهای تولد را مهریه تعیین می کردند، قانونگذار می گفت که من به عنوان حکمران، که باید هزینه دادرسی شما را از بیت المال پرداخت کنم تا 110 سکه را حمایت کیفری می کنم. الان آماری که اعلام کردند 25 هزار محکوم مالی در این زمینه داریم. پس بحث فقهی آن هم وارد ترازی نشدیم و سقف هم تعیین نکردیم و زوج و زوجه بیشتر از اینها می توانند توافق بکنند و یا صلح بکنند یا هر نوع توافق دیگری داشته باشند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: یک بحث دیگر بحث عرف اقتصادی و ارزش مهریه را در نظریات فقها جستجو کردم. آیت الله نوری همدانی نظرش بر این بود که این اقتصادی که به ما تحمیل شد و اگر ادامه پیدا کند 110 سکه، 13، 14 میلیارد تومان می شود و 25 هزار زندانی ممکن است به 50 هزار نفر برسد. آنجا گفتند که ما رویکرد پویا و عرفی و عقلانی نسبت به بعضی از نهادهایی داشته باشیم که به بیراهه رفته اند. تفکیک مالکیت را هم گفتم با قابلیت مطالبه. 

شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟

سخنگوی حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در فقه پویایی خودمان یک قاعده داریم که حرمت دارد کسی که ناتوانی مالی دارد را در زندان نگه داریم. اینکه دولت می گوید 25 هزار زندانی داریم این حرف سنگینی است اصلا باید دولت لایحه می داد. ما یک میثاق نامه در حوزه بین الملل دارریم که در حوزه مدنی و سیاسی آن را امضا کرده ایم. ماده 11 میثاق می گوید تمام دولت هایی که به این میثاق پیوسته اند حق ندارند که در حوزه قراردادها و حوزه مالی کسی را حبس کنند. چطور دولت می گوید که 25 هزار زندانی دارد؟

آذری گفت: در بحث شورای نگهبان یک بررسی کردم دیدم که قانون محدودیت مهریه مغایر با شرع در چند نظر شورای نگهبان که سال 91 بود شناخته نشده است زیرا با اصول فقهی و عدالت و رفع ظلم در خانواده سازگار است و این مصوبه مصداقی از اجتهاد پویا را دارد برای حل مشکل نهاد خانواده است. 

۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
3
پاسخ
اصولا مردها هم باید شامل تعهد زن باشند و مشمول مهریه شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
3
0
پاسخ
مردان مجلسی که برعکس نص صریح قرآن عمل میکنن . مهریه حق زنه و خداوند امر کرده مهریه رو بدین.
همین کارارو میکنین مردم بی دین شدن . هرجایی که قوانین اسلام به ضررتونه راحت تغییرش میدین
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
1
پاسخ
قطعا مشکلی با شرع ندارد و شورای نگهبان هم به این قضیه آگاه است و تایید میکند. همانطور که در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۱۰ سکه را تایید کردند. اگر اینجوری باشه که همون ۱۱۰ سکه هم با شرع مغایرت داره!
خدیجه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
سلام مهریه حق زن است و هدیه است آیا کسی هدیه را به زور از دیگری میگیرد ؟ فعلا مهریه در جامعه ما به ابزار فشار بر مرد تبدیل شده است بهتر است مهریه ها را واقعی تر و عقلانی تر بگیریم تا بر خانواده ها اجحاف نکنیم.مردان را اینقدر خوار و خفیف نکنیم تا جامعه خوار نشود .
