 ۲۰میلیارد درامد از یک هکتار فقط با کاشت ترکیبی نهال گردو و بادام

*بهینهسازی فضا و زمان: درختان بادام (عمدتاً از ارقام زودبازده) معمولا سریعتر به بار مینشینند و در سالهای اولیه، جریان درآمدی ایجاد میکنند. درختان گردو (بهویژه ارقام پربازده و دیربازده مانند گردو چندلر) که دیرتر به بار تجاری میرسند، در این فاصله فضای بین ردیفها را پر کرده و در بلندمدت، ستون اصلی درآمد شما خواهند بود.
*افزایش راندمان زمین: شما در واقع دو باغ پرثمر در یک زمین دارید. این امر درآمد هر هکتار را به حداکثر میرساند.
*تنوع بخشیدن به سبد درآمد: با داشتن دو محصول متفاوت، ریسک نوسانات بازار، آفات و بیماریها و تغییرات آبوهوایی به شدت کاهش مییابد. اگر قیمت یکی افت کند، دیگری میتواند آن را جبران کند.
شماره های تماس نهالستان:
- کارشناس فروش 09147110190
- کارشناس فروش 09026860190
- کارشناس فروش 09026980190
این رقم بزرگ چگونه محقق میشود؟ بیایید با یک برآورد واقعبینانه و بر اساس ارقام پربازده پیش برویم.
تراکم کاشت در باغداری مدرن بسیار مهم است. برای یک هکتار، طرح کاشت به صورت 7 در 7 متر برای درختان گردو و کاشت درختان بادام به عنوان پرکننده فضاهای خالی پیشنهاد میشود.
*نهال گردو: استفاده از ارقام پیوندی، پربازده و زودبازده مانند نهال گردو چندلر یا نهال گردو خوشه ای که سازگاری مناسبی با خاک ایران دارند، ضروری است. یک درخت بالغ گردو از این ارقام میتواند بین 40 تا 60 کیلوگرم محصول خشک در سال دهد.
*نهال بادام: انتخاب ارقامی مانند نهال بادام کاغذی، بادام مامایی، شاهرود 12 یا ارقام خودبارور جدید که عملکرد بالایی دارند، کلید موفقیت است. یک درخت بالغ بادام میتواند بین 8 تا 12 کیلوگرم مغز بادام تولید کند.
نهالستان شاهسون با سالها تجربه و تحقیق، مجموعهای از بهترین و سازگارترین ارقام گردو و بادام را برای کشت ترکیبی در اختیار شما قرار میدهد و سلامت و اصالت نهال را تضمین میکند.
فرض کنید در یک هکتار، 100 اصله درخت گردو و 100 اصله درخت بادام بکارید.
محاسبه درآمد از بادام (سال پنجم به بعد):
*عملکرد درخت بالغ: 10 کیلوگرم مغز به ازای هر درخت (میانگین محافظهکارانه)
*کل عملکرد بادام: 100 درخت × 10 کیلوگرم = 1000 کیلوگرم
*قیمت هر کیلوگرم مغز بادام مرغوب: حداقل 400,000 تومان
*درآمد سالانه از بادام: 1,000 × 400,000 = 400,000,000 تومان (40 میلیارد تومان)
*عملکرد درخت بالغ: 50 کیلوگرم گردوی خشک به ازای هر درخت (میانگین)
*کل عملکرد گردو: 100 درخت × 50 کیلوگرم = 5000 کیلوگرم
*قیمت هر کیلوگرم گردوی مرغوب با پوست: حداقل 300,000 تومان
*درآمد سالانه از گردو: 5,000 × 300,000 = 1,500,000,000 تومان (150 میلیارد تومان)
نکته مهم: این محاسبه فقط برای محصول اصلی است. با احتساب فروش چوب باکیفیت درختان گردو در پایان دوره (که خود رقم بسیار قابلتوجهی است) و همچنین فروش نهالهای اضافی یا محصولات فرآوریشده، رسیدن به رقم 20 میلیارد تومان در یک دوره 10-15 ساله کاملا امکان پذیر است.
موفقیت این طرح غولپیکر، به یک عامل وابسته است: اصالت و سلامت نهال. استفاده از نهالهای نامطمئن، غیرپیوندی یا آلوده به بیماری، میتواند تمام سرمایه و سالها زحمت شما را نابود کند.
نهالستان تخصصی شاهسون با تکیه بر اصول علمی و تجربیات میدانی، مزایای رقابتی بیهمتایی ارائه میدهد:
برای رسیدن به مرزهای بالای درآمدی، نباید به فروش محصول خام اکتفا کنید:
*فرآوری و بستهبندی: با سرمایهگذاری کوچک روی خطوط سورت و بستهبندی، میتوانید محصول خود را با برند شخصی و با ارزش افزوده بالاتری به فروش برسانید.
*صادرات: گردو و بادام ایران در بازارهای جهانی متقاضیان فراوانی دارد. با تولید محصولی درجهیک و استاندارد، دروازههای درآمد ارزی را به روی خود بگشایید.
*تولید محصولات جانبی: تولید روغن گردو، مربای پوست گردوی سبز، یا انواع آجیل طعمدار، میتواند سود شما را به طور تصاعدی افزایش دهد.
کشت ترکیبی گردو و بادام، یک زراعت هوشمند و ثروتساز است که نیاز به صبر، برنامهریزی و مهمتر از همه، نقطه شروع درست دارد. این نقطه شروع، انتخاب یک نهالستان معتبر و متعهد است.
نهالستان تخصصی شاهسون با افتخار، همراه و مشاور شما در این سود پرثمر خواهد بود. برای دریافت مشاوره رایگان و طراحی اختصاصی طرح توجیهی برای زمین خود، با کارشناسان ما تماس بگیرید.
شماره های تماس نهالستان:
- کارشناس فروش 09147110190
- کارشناس فروش 09026860190
- کارشناس فروش 09026980190
/انتهای رپرتاژ آگهی