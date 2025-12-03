زینبیه میزبان جدید؛ چرا زائر ایرانی کنار گذاشته شد؟!

صحن‌های حرم حضرت زینب(س) ماه‌هاست خلوت شده و زائران به اندازه انگشتان دست هم نیستند اما از ماه آینده درهای حرم عمه سادات به روی کاروان‌های عراقی و لبنانی باز می‌شود.

این را یکی از ساکنان زینبیه دمشق علی ابومعصوم درباره غربت حرم عمه سادات می‌گوید.پیش از این، حرم هر سال میلیون‌ها زائر از عراق، لبنان، ایران،‌ پاکستان و دیگر کشورها را می‌پذیرفت. صحن‌ها پر از شور، دعا و ذکر بود اما با روی کار آمدن احمد الشرع (الجولانی)، محدودیت‌های امنیتی سختگیرانه اعمال شد و حرم از سال گذشته این‌چنین خالی و غریب شد.



اکنون با وجود خلوتی حرم و منطقه زینبیه، منابع محلی خبر می‌دهند که «از ماه آینده کاروان‌های عراقی و لبنانی می‌توانند به دمشق سفر کنند» و زینبیه می‌تواند بار دیگر میزبان هزاران زائر شود. با این حال، زائران ایرانی هنوز امکان تشرف ندارند.